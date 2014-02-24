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Силуанов пошел в атаку на наличность россиян

23 января 2017, понедельник, 12:58 – ИА СОЧИ-24

Силуанов пошел в атаку на наличность россиян
Силуанов пошел в атаку на наличность россиян
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики.

"Это правильно. Это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной", – сказал чиновник. В пример он привел в Индию, где правительство недавно заявило о намерении резко снизить количество наличных денежных средств, переведя львиную долю расчетов в безналичную форму. Инициатива Минфина нашла поддержку в Министерстве труда и социальной защиты. По словам главы ведомства Максима Топилина, это решение полностью соответствует текущим потребностям времени и будет удобно для самих граждан. "Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя", – заявил он.

Стоит отметить, что еще в 2013 году в недрах Минфина подготовили соответствующий законопроект, который ограничивал суммы оплаты наличными денежными средствами. Однако документ тогда так и не был принят из-за возникших разногласий. Через год замминистра Минфина Алексей Моисеев сообщил, что все спорные моменты были урегулированы. Тем не менее до сих пор остаются неясными механизмы контроля за реализацией данной инициативы.Ранее Силуанов на ежегодном Гайдаровском форуме в Москве обозначил новый подход своего ведомства к пенсионному вопросу. По словам руководителя Минфина, соответствующие выплаты гражданам должны назначаться исходя из того, насколько сильно человек в них нуждается. Он считает, что такой подход был бы "более справедливым" в современных условиях. По его мнению, это позволит высвободить значительные средства и направить их на повышение качества здравоохранения, образования и ряд других улучшений в социальной сфере.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:00
Система ПРО в Москве засекла запуск 10 ракет

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сегодня, 14:00
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сегодня, 13:44
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Охранник "Газпрома" обратился в полицию с заявлением о прекращении расследования кражи "золотого" унитаза. Похитители выплатили ему 200 тысяч рублей...»

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