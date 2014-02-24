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Силуанов залез к россиянам под подушки

27 февраля 2017, понедельник, 13:29 – ИА СОЧИ-24

Силуанов залез к россиянам под подушки
Силуанов залез к россиянам под подушки
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их эмиссия планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей.
Новые бумаги можно будет приобрести в двух крупнейших финансовых организациях страны – Сбербанке и ВТБ. Силуанов отметил, что общая сумма первого выпуска облигаций составит 20 миллиардов рублей, стоимость одной бумаги будет равна одной тысяче рублей, а намеченный срок ее обращения – три года.В то же время он подчеркнул, что доходность предполагаемых к выпуску бумаг будет превышать объем обращающихся на рынке облигаций на 0,5 процентных пункта. "Это первая форма участия наших граждан на рынке, бумаги можно будет продать только банку", – рассказал глава Минфина.
Чиновник уверен, что ОФЗ составят реальную конкуренцию депозитам. "Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые "деньги из-под подушек", – сообщил он.В Минфине рассчитывают, что каждый год населению будут предлагаться облигации на 20-30 миллиардов рублей. Граждане смогут приобретать ценные бумаги лотами от 30 тысяч до 25 миллионов рублей. Силуанов признался, что и сам хочет приобрести ОФЗ. "Безусловно, для меня этот инструмент интересен", – отметил глава ведомства. Ранее министр предложил ограничить использование гражданами наличных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики. "Это правильно. Это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной", – уточнил Силуанов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:00
Сколько Диана Шурыгина зарабатывает на своем горе

Вот уже почти месяц не утихает скандальная история 17-летней жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, за изнасилование которой 21-летний Сергей Семенов получил восемь лет колонии строгого режима, замененных после апелляции на три года колонии общего режима. Внезапно обрушившаяся на девушку скандальная известность теперь дает возможность несовершеннолетней жертве насилия зарабатывать немалые деньги в соцсетях...»

вчера, 21:44
Уральцу запретили основать островное государство

Уральский предприниматель Антон Баков планировал взять в аренду три необитаемых острова, принадлежащих Республике Кирибати, чтобы на них создать маленькие монархические государства..»

вчера, 21:28
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вчера, 20:43
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Украинский депутат Андрей Артеменко придумал новый способ отобрать Крым у России. Согласно его фантастической версии, СССР в 1954 году передал Крым Украине якобы для того, чтобы полуостров не достался США и вот теперь пора отдать Крым настоящему владельцу...»

вчера, 20:28
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В Париже был задержан гражданин России, который находился в списках Интерпола за убийство продавщицы секс-шопа в Калининграде, передает Flashnord..»

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Бывшие сослуживцы депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко рассказали скандальную историю, которая произошла во время ее службы в миротворческой миссии в Ираке. Командир бригады, где служила Савченко, называл ее не иначе как "сплошной проблемой"...»

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