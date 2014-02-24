Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах

6 января 2017, пятница, 17:46 – ИА СОЧИ-24



Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах

В выходные в Москве ожидается аномальное похолодание. Столбики столичных термометров опустятся до минус 35 градусов."С 22:00 7 января до10:00 8 января и с 22:00 8 января до 10:00 9 января в Москве прогнозируетсясильный мороз с понижением температуры до минус 35 градусов", – сообщаетпресс-служба МЧС.Спасатели советуют москвичам и гостям столицывоздержаться от продолжительного пребывания на улице, а чтобы избежатьпереохлаждения или обморожения – надевать теплую одежду и обувь. Водителямрекомендовано отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными ивнимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.В МЧС напомнили, что при низких температурахвозможно увеличение пожаров, роста числа аварий на коммунальных иэнергосистемах жизнеобеспечения города. "Это может привести к нарушениюжизнедеятельности населения и приостановке работы промышленных предприятий",– отметили в министерстве.На участках федеральных трасс в Подмосковье уженачали работу пять мобильных пунктов обогрева. Там водители могут выпитьгорячего чаю и при необходимости получить медицинскую помощь.Как рассказали в пресс-службе зампреда региональногоправительства, пункты расположены на трассах М-1 "Беларусь" вМожайском районе, М-4 "Дон" в городском округе Домодедово, М-7"Волга" в Орехово-Зуеве, М-9 "Балтия" в Волоколамскомрайоне и М-10 "Россия" в Клинском районе.Мобильные пункты обогрева представляют собойпалатки или автобусы, оборудованные обогревательными приборами. При ухудшениипогодных условий будут задействованы стационарные пункты обогрева.Как писали Dni.Ru, наканунеМосква пережила самую холодную ночь года. Десять жителей столицы былигоспитализированы с обморожениями разной степени, а ещё один – спереохлаждением. Среди пострадавших 12-летняя девочка, она получила обморожениепальцев.

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