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Синоптики предупредили москвичей об опасности

7 февраля 2017, вторник, 10:44 – ИА СОЧИ-24

Синоптики предупредили москвичей об опасности
Синоптики предупредили москвичей об опасности
В ночь на вторник столбики термометров в Москве опускались до -27 градусов. Синоптики предупреждают: сильные морозы продержатся в столичном регионе до 9 февраля и могут представлять опасность для здоровья москвичей.
По данным метеонаблюдений, прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в феврале. Как сообщил Гидрометцентр России, температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ к 07:00 вторника опустилась до отметки -22,7 градуса.Днем 7 февраля в российской столице ожидается -16...-18 градусов. В Москве в связи с этим был объявлен желтый уровень опасности. Это означает, что такая погода потенциально опасна, пишет газета "Известия".Также в столичном регионе ожидается аномально высокое атмосферное давление – 769 миллиметров ртутного столба. По результатам метеорологических наблюдений, это самое высокое значение для этого дня за последние 130 лет.
Синоптики предупреждают, что сильные морозы, пришедшие в Москву, отступят только 9 февраля. Спасатели, в свою очередь, советуют москвичам по возможности одеваться теплее и воздержаться от длительного пребывания на улице.
Автомобилистам МЧС рекомендует отказаться от дальних поездок. Они напоминают водителям, что нужно быть предельно осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Сообщалось, что 24 жителя Москвы попали в больницы из-за погодных условий. 12 человек получили травмы на скользких тротуарах. Среди пострадавших – один ребенок, сообщает Life.ru. 11 человек доставлены в медицинские учреждения столицы с обморожениями конечностей первой и второй степеней.
Напомним, самая холодная ночь этой зимы была зафиксирована в Москве ровно месяц назад. 7 января 2017 года температура воздуха в столице составила -29,9 градуса.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 08:14
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