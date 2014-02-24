Сирия готовит ответ на обстрелы со стороны Израиля
13 января 2017, пятница, 08:16 – ИА СОЧИ-24
Сирия готовит ответ на обстрелы со стороны Израиля
Власти Сирии предупредили Израиль об ответных мерах из-за ракетных обстрелов. Под удар попал военный аэропорт в Дамаске, передает "Газета.ru". По предварительным данным, ракеты были выпущены из района озера Тибериас на севере Израиля. В Дамаске уверены, что Тель-Авив таким образом поддерживает террористические группировки.
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Главный кандидат на пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов, и некоторые его ответы были достаточно странными...»
Азиатские страны с ужасом ждут вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. Особенно сильно может пострадать Япония, которая рискует потерять миллиарды долларов из-за намерения нового американского лидера выйти из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, отмечает издание...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»
Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»