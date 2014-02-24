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Сирия готовит ответ на обстрелы со стороны Израиля

13 января 2017, пятница, 08:16 – ИА СОЧИ-24

Сирия готовит ответ на обстрелы со стороны Израиля
Сирия готовит ответ на обстрелы со стороны Израиля

Власти Сирии предупредили Израиль об ответных мерах из-за ракетных обстрелов. Под удар попал военный аэропорт в Дамаске, передает "Газета.ru". По предварительным данным, ракеты были выпущены из района озера Тибериас на севере Израиля. В Дамаске уверены, что Тель-Авив таким образом поддерживает террористические группировки.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Электростали неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина..»

вчера, 21:14
Опознано тело Доктора Лизы

Тело главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе лайнера Ту-154 над Черным морем 25 декабря, найдено и опознано. Семья правозащитницы и общественного деятеля готовится к ее похоронам...»

вчера, 20:14
Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции

В Москве мужчина, подозреваемый в совершении преступления, пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов..»

вчера, 20:00
Бешеный пес Трампа признал слабость США

Главный кандидат на пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов, и некоторые его ответы были достаточно странными...»

вчера, 19:45
На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу

В правоохранительные органы столицы поступила информация о подозрительном предмете на трамвайной остановке недалеко от Комсомольской площади..»

вчера, 18:59
Трамп сильно напугал японцев

Азиатские страны с ужасом ждут вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. Особенно сильно может пострадать Япония, которая рискует потерять миллиарды долларов из-за намерения нового американского лидера выйти из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, отмечает издание...»

вчера, 17:44
Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»

вчера, 17:01
Девушка получила тюремный срок за эротическое фото в соцсети

Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»
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