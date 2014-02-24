Система ПРО в Москве засекла запуск 10 ракет

В российском военном ведомстве рассказали об эффективности системы противоракетной обороны Москвы. В 2016 году было проведено более 750 учений. Кроме того, были обнаружены десять пусков баллистических ракет с полигонов, космодромов и морских акваторий страны, сообщает сайт "Комсомольская правда".Следила система и за объектами в космосе. "Боевые расчеты РЛС "Дон-2Н" выполнили контрольные проводки около 250 космических объектов, из которых более 80 космических объектов классифицировались как особо важные", – цитирует сообщение Министерства обороны ТАСС.
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Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»
Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»