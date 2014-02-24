Скандал с камчатской автохамкой дошел до Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резонансное происшествие в Петропавловске-Камчатском с участием автоледи, которая не пускала скорую к умирающему пациенту. По словам представителя Кремля, такое поведение недопустимо. Песков подчеркнул, что действия женщины должны получить юридическую и правовую оценку. "Здесь можно только солидаризироваться, безусловно, с осуждением подобных действий, солидаризироваться с тем, кто возмущен непропуском машины скорой помощи", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря главы государства. Тем временем жители Камчатки устроили травлю Ульяны Лобановой и ее мужа, по вине которых скорая не могла подъехать к дому умирающего пациента. Пользователи практически парализовали работу сайта учреждения, где работает автохамка, сообщает Regnum. Чтобы избежать потока обвинений и угроз, семейная пара отключила мобильные телефоны и закрыла аккаунты в соцсетях. Критике подверглась и бригада скорой, не успевшая на вызов. По мнению адвоката Леонида Ольшанского, врачей могут привлечь к уголовной ответственности за халатность, если будет доказано, что они могли спасти молодого человека. В частности, будет рассмотрен вопрос о том, почему медики остались в машине, а не добрались до нужного дома пешком, пишет Life.ru. Напомним, что резонансный случай произошел в Петропавловске-Камчатском. Женщина – водитель иномарки и ее пассажир десять минут мешали врачам проехать к дому умирающего молодого человека.При этом спутник автоледи вел себя крайне агрессивно: он оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот. Когда медики прибыли на место, они были вынуждены констатировать смерть пациента.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»
Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»
В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»