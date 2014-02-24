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Скандальная переписка Ильи Яшина попала в Сеть
26 января 2017, четверг, 14:00 – ИА СОЧИ-24
Сайт Infotrader, специализирующийся на сливах в Сеть
информации из взломанных почтовых ящиков и аккаунтов в соцсетях, выложил во
всеобщий доступ свежую порцию хакерских данных. Как говорится на портале, переписка принадлежит координатору "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрею Пивоварову и экс-члену ПАРНАСа Илье Яшину.
Известно, что на 28 января Пивоваров вместе с "яблочниками"
готовит митинг против передачи Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ. Однако,
как отмечается на портале, "не все так просто". Ведь, судя по
переписке, еще в начале 2016 года Пивоваров, отмечает телеканал РЕН ТВ, хотел этой передачи, чтобы
использовать как отличный повод устроить протест и подзаработать.
Также в выложенной в Сеть переписке обнаружились нелицеприятные
высказывания в адрес депутата заксобрания Петербурга Бориса Вишневского и сторонницы
несистемной оппозиции Марии Бароновой. В частности, речь идет о решении Михаила
Ходорковского назначить Марию Баронову главой Фонда помощи заключенным.
Часть обнародованной переписки посвящена руководителю молодежного
крыла ПАРНАСа Михаилу Коневу. Его Яшин по ходу общения с Пивоваровым опускает
от "неплохого пионер-вожатого" до "бессмысленного человека".
Речь также идет о националисте Александре Белове-Поткине. Он, как выясняется из
опубликованных сообщений, никакой не радикал, а придерживается либеральных
взглядов.
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