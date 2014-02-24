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Скандальная переписка Ильи Яшина попала в Сеть

26 января 2017, четверг, 14:00 – ИА СОЧИ-24

Скандальная переписка Ильи Яшина попала в Сеть
Скандальная переписка Ильи Яшина попала в Сеть
В интернете появилась скандальная переписка в соцсети "ВКонтакте", которую приписывают координатору "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрею Пивоварову и бывшему члену ПАРНАСа Илье Яшину. В ходе обсуждения они, в частности, касаются темы передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, называя это хорошим поводом для организации протеста.
Сайт Infotrader, специализирующийся на сливах в Сеть
информации из взломанных почтовых ящиков и аккаунтов в соцсетях, выложил во
всеобщий доступ свежую порцию хакерских данных. Как говорится на портале, переписка принадлежит координатору "Открытой России" по Санкт-Петербургу Андрею Пивоварову и экс-члену ПАРНАСа Илье Яшину.
Известно, что на 28 января Пивоваров вместе с "яблочниками"
готовит митинг против передачи Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ. Однако,
как отмечается на портале, "не все так просто". Ведь, судя по
переписке, еще в начале 2016 года Пивоваров, отмечает телеканал РЕН ТВ, хотел этой передачи, чтобы
использовать как отличный повод устроить протест и подзаработать.
Также в выложенной в Сеть переписке обнаружились нелицеприятные
высказывания в адрес депутата заксобрания Петербурга Бориса Вишневского и сторонницы
несистемной оппозиции Марии Бароновой. В частности, речь идет о решении Михаила
Ходорковского назначить Марию Баронову главой Фонда помощи заключенным.
Часть обнародованной переписки посвящена руководителю молодежного
крыла ПАРНАСа Михаилу Коневу. Его Яшин по ходу общения с Пивоваровым опускает
от "неплохого пионер-вожатого" до "бессмысленного человека".
Речь также идет о националисте Александре Белове-Поткине. Он, как выясняется из
опубликованных сообщений, никакой не радикал, а придерживается либеральных
взглядов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:30
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Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов

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сегодня, 16:29
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