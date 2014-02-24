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Сколько потеряет Украина от закрытия "дочки" Сбербанка
14 марта 2017, вторник, 11:44 – ИА СОЧИ-24
По данным Национального банка Украины, за прошлый год
кредитный портфель Сбербанка сократился с 45 миллиардов гривен до 40,4 миллиарда
(около 1,5 миллиарда долларов). За то же время общий депозитный портфель вырос
с 17,8 миллиарда гривен до 18,8 миллиарда гривен (около 700 миллионов долларов).
При этом 5,1 миллиарда гривен (примерно 189 миллионов долларов) из 18,8 миллиарда
– это деньги предприятий.Сбербанк входит в десятку крупнейших держателей депозитов
украинцев. Первые три места в этом рейтинге занимают госбанки: Приватбанк,
Ощадбанк и Укрэксимбанк. В российской финансово-кредитной организации украинцы хранят 11,4 миллиарда
гривен (около 422 миллионов долларов), отмечает ТАСС.В случае если Киев примет решение о закрытии Сбербанка, рассчитываться с вкладчиками придется украинскому Фонду гарантирования
вкладов (ФГВФЛ). А он уже и так должен Минфину и Нацбанку 70 миллиардов гривен.По мнению экспертов, очередное кредитование приведет к
эмиссии национальной валюты. Закрыв Сбербанк, Нацбанк Украины спровоцирует
запуск печатного станка и еще сильнее раскрутит инфляцию. Если же украинские
власти решат прекратить работу двух других российских банков – Внешэкономбанка (депозиты
населения – 5,3 миллиарда гривен) и ВТБ Банк (4,5 миллиарда), придется печатать
больше 20 миллиардов (свыше 740 миллионов долларов).
Напомним, руководство Украины больше года ведет переговоры с Международным валютным фондом по вопросу
получения одного миллиарда долларов кредита. Как утверждают в правительстве
страны, эти деньги необходимы для стабилизации гривны и недопущения роста
инфляции.
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