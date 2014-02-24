Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России

22 марта 2017, среда, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Сколько потеряет Украина после отмены переводов из России

Госдума одобрила запрет на использование иностранных платежных систем переводов из России на Украину. Гражданам Незалежной, работающим в России, теперь придется искать новые способы отправки денег на родину.Эти меры стали ответным шагом на аналогичные ограничения состороны Киева, которые он ввел в конце 2016 года. Украина запретила деятельностьроссийских платежных системам и сервисов электронных платежей, среди которых "Яндекс.Деньги"и "Киви". В результате,украинцы, находящиеся в России, которым нужно было перевести деньги или оказатьфинансовую помощь родственникам, были вынуждены обращаться к оператораммеждународных платежных систем, и это сыграло им на руку.Сегодня, несмотря на все проблемы между Москвой и Киевом,экономика Украины сильно зависит отсвоих же граждан, которые зарабатывают в России. Например, в 2015-м украинцыотправили на родину более 5 миллиардов долларов, а это около 6 процентов всегоВВП страны. После того, как запрет, принятый Госдумой, вступит в силу, уукраинских трудовых мигрантов останется возможность переводить деньги со счетана счет или перевозить свои заработки через границу в виде наличных. Подобнаяпрактика, впрочем, серьезным образом ударит по доходам украинской госказны.Эксперт в области финансов Павел Нефидов в эфире радиоSputnik назвал эту меру созданием равных условий для всех игроков. "Дляукраинцев, которые работают на российском рынке, возникнет ситуация, когда импридется окольными путями, через две-три компании проводить свои денежныепереводы. Естественно, это будет значительно дороже, чем это было раньше",– отметил эксперт. "Самый простой вариант сейчас, получается, обналичитьденежные средства, положить их в карман и попытаться выехать на Украину, чтобытам эти денежные средства оставить. Но не будем забывать про таможенные органы,которые могут поинтересоваться, откуда такая большая сумма наличных денежныхсредств", – сказал в интервью РЕН ТВ экономист Антон Шабанов.Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку ИгорьДивинский отметил, что переводы на Украину из разных стран исчисляютсямиллиардами долларов, что для находящейся в плачевном состоянии экономикиявляется хорошей внешней подпиткой, а замдекана факультета мировой экономики иполитики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев посетовал, что Москва долгораскачивалась, прежде чем ввести ограничительные меры. "Украина запретилаработу российских платежных систем уже давно. Безобразие, что мы так долгодумали, прежде чем принять эту зеркальную меру, и тем самым создали для Киеваиллюзию безнаказанности", – сказал экономист в интервью сетевому изданию"Антимайдан".

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