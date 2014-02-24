Сколько продуктов подделывают в России

13 января 2017, пятница, 21:30 – ИА СОЧИ-24



Сколько продуктов подделывают в России

В Россельхознадзоре назвали долю рынка, занимаемую подделкой. По официальным данным, в России фальсифицируется до четверти пищевой продукции.Официальный представительРоссельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что эта проблема наносит странеколоссальный урон и может принести его еще больше. По его словам, о доле подделокна рынке пищевой продукции удалось узнать в ходе выборочных проверок.Алексеенко отметил, чтоподделывается продукция всех видов, за исключением одного. "Пищевое яйцофальсифицируют только в Китае, у нас нет", – цитирует представительРоссельхознадзора "Интерфакс".Онрассказал и о том, как именно фальсифицируют продукты питания. Например, нарыбном рынке это сводится к подмене наименований, "накачиванию" рыбыполифосфатами для того, чтобы глазурь удерживала больше влаги. Алексеенкоконстатировал, что это делается для того, чтобы залезть в карман граждан.Он подчеркнул, что попутно фальсификацияпищевой продукции еще приводит и к тому, что недобросовестные компании получаютфору по сравнению с честными производителями. "Выигрывают мошенники, а текомпании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются вкрайне невыгодном положении", – заключил представитель ведомства. Алексеенко считает,что в такой ситуации государство должно наводить порядок, создавая благоприятныеусловия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности.

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