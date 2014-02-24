Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"

30 марта 2017, четверг, 21:31 – СОЧИ-24



Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что поработал не хуже украинского лидера. Он похвастался "движухой, как у Порошенко".Политик заявил, что встретился наМальте со всеми политиками, с которыми встречался в этот же день президентУкраины Петр Порошенко. Саакашвили считает, что поработал не хуже украинскоголидера, несмотря на недавний двойной конфуз."Что уменя, что у Петра Алексеевича "движуха" с одними и теми же людьми, и,конечно, мы говорим про Украину, каждый по-своему", — написал политик на своей страницев Facebook. Напомним, ранее бывший грузинский президент дважды попал в неловкую ситуацию. Это произошло вовремя конгресса Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте.Сначала Саакашвили попал вобъектив фотокамер, сидящим за столом лидера голландской партии"Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума. Апозже оказалось, что в документе регистрации участников конгресса ЕНПСаакашвили был записан как председатель грузинской партии "Единоенациональное движение".Отметим, Михаил Саакашвили систематическипопадает в анекдотические ситуации. Самой известной и смешной стала – поеданиегалстука во время телеобращения к грузинскому народу. Она вызвала недоумениезрителей и подозрение в том, что у Саакашвили не все в порядке с психическимздоровьем.Как писали Dni.ru, недавнополитику предложили новую работу на Украине. Он стал ведущим телевизионного шоу"Другая Украина". Это стало актуальной темой для обсуждения инасмешек. Первый выпуск программы вышел в эфир на канале ZIK.

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