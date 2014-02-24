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Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"
30 марта 2017, четверг, 21:31 – СОЧИ-24
Политик заявил, что встретился на
Мальте со всеми политиками, с которыми встречался в этот же день президент
Украины Петр Порошенко. Саакашвили считает, что поработал не хуже украинского
лидера, несмотря на недавний двойной конфуз.
"Что у
меня, что у Петра Алексеевича "движуха" с одними и теми же людьми, и,
конечно, мы говорим про Украину, каждый по-своему", — написал политик на своей странице
в Facebook. Напомним, ранее бывший грузинский президент дважды попал в неловкую ситуацию. Это произошло во
время конгресса Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте.
Сначала Саакашвили попал в
объектив фотокамер, сидящим за столом лидера голландской партии
"Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума. А
позже оказалось, что в документе регистрации участников конгресса ЕНП
Саакашвили был записан как председатель грузинской партии "Единое
национальное движение".
Отметим, Михаил Саакашвили систематически
попадает в анекдотические ситуации. Самой известной и смешной стала – поедание
галстука во время телеобращения к грузинскому народу. Она вызвала недоумение
зрителей и подозрение в том, что у Саакашвили не все в порядке с психическим
здоровьем.
Как писали Dni.ru, недавно
политику предложили новую работу на Украине. Он стал ведущим телевизионного шоу
"Другая Украина". Это стало актуальной темой для обсуждения и
насмешек. Первый выпуск программы вышел в эфир на канале ZIK.
Источник:
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