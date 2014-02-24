Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве
22 декабря 2016, четверг, 13:45 – ИА СОЧИ-24
Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве
В столице водитель украденного автомобиля Mazda устроил серию аварий, пытаясь уйти от полицейской погони. Как сообщает агентство "Москва", в правоохранительные органы с заявлением о пропаже с неохраняемой стоянки на улице Челябинская иномарки стоимостью 700 тысяч рублей обратился некий мужчина. В ходе разыскных мероприятий стражи порядка обнаружили угнанное авто, после чего начали погоню. "Водитель Mazda совершил девять ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Однако вскоре был задержан вместе с пассажиром. Похищенная автомашина изъята и возвращена владельцу", – рассказал представитель полиции. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»