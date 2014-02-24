Скворцову рассмешили новые ограничения на курение

13 января 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24



Скворцову рассмешили новые ограничения на курение

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года после достижения ими совершеннолетия.Глава Минздрава назвала положения проекта антитабачной концепциигиперболизированными. Скворцова признала, что итоговый документ будет смягчен после всестороннегообсуждения."Это звучит просто как гипербола, этосмешно", – цитирует министра RNS. По словамСкворцовой, она выступает против подобных жестких запретов, а сам отказ откурения в России должен произойти "спонтанно".Она считает, что нельзя проводитьграницу в разрешении на курение для тех, кто родился, к примеру, в 2012 и 2014годах. "Но, скорее, мы ведь это обозначили, чтоб обозначить резкий векторв этом направлении. Чтобы дети с детства знали, что это вред", – передает слова министра ТАСС.Вместе с тем меру, в рамках которойупаковки сигарет будут производиться в намеренно отталкивающем цвете, министродобрила. "Еще больше действует, когда упаковка грязно-коричневого цвета,которая не позволяет производителям какие-то свои знаки опознавательныедавать", – заявила Скворцова.Как писали Dni.ru, в числепредложений Минздрава обсуждалось также продление для курильщиков рабочего дня. Суточную продолжительность труда предложили увеличитьпропорционально времени, потраченному ими на перекуры. Соответствующеепредложение ведомство внесло в антитабачную концепцию на 2017–2022 годы.Также Минздрав предлагает непрерывное повышениеставок на табачную продукцию до уровня соответствующего налога в странахЕвропейского региона Всемирной организации здравоохранения. В ведомстве считают, чтоповышение цен на табачную продукцию ведет к снижению ее потребления.

СОЧИ 24