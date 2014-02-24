Слабая Европа завидует победам Путина

22 декабря 2016, четверг, 13:31 – ИА СОЧИ-24



Слабая Европа завидует победам Путина

Евросоюз всерьез озаботился последними успехами России на мировой арене. Эксперты признают, что влияние Кремля на установившийся миропорядок усиливается.Успехи Владимира Путина и его команды по проникновению вевропейские демократии, а также неоспоримыедипломатические и военные удачи Москвы взорвали установленный миропорядок. ВладимирПутин становится кошмаром для Европейского союза, пишет аргентинское издание Pagina12. Три года назад, когда разворачивались события на Украине, из российского президента попытались сделать маргинального лидера, отвергнутого международнымсообществом. Но попытка обвинить Россию во вмешательстве в конфликт на Украинепровалилась. Не помогли даже жесточайшие экономические санкции в отношении Москвы.Президенту России удалось изменить ситуацию в мире. Шаг зашагом он выиграл почти все дипломатические сражения за счет принятия такойстратегии, которая сегодня сделала из него главного политического игрока намеждународной арене, отмечает автор статьи. Свою последнюю победу Путин одержалв Сирии. С самого начала конфликта там российский лидер выступал против попытокЗапада любым путем лишить власти президента Башара Асада. Путин заблокировалрезолюции в ООН, которые его не устраивали и, помимо этого, направил в Сирии авиациюи военных специалистов, благодаря которым удалось освободить Алеппо и удержать законноизбранного президента у власти.Еще одним успехом Путина издание называет победу ДональдаТрампа на президентских выборах в США. Тут можно вспомнить и приход к власти вдвух странах Восточной Европы пророссийских кандидатов. Президентом Молдавиибыл избран противник евроинтеграции Игорь Додон от Партии социалистов, чьяпрограмма предусматривает сближение с Россией. А главой Болгарии стал социалистРумен Радев, выступающий за отмену антироссийских санкций, поскольку, по егословам, Крым принадлежит России. А тут еще Венгрия и Сербия, которые стремятсяпереустроить Центральную Европу и Балканы. Польское издание Polityka утверждает,что при помощи Москвы и нескольких пророссийских лидеров они могут в этомпреуспеть.В свою очередь журналисты аргентинского СМИ утверждают, чтоВладимиру Путину удалось дестабилизировать изнутри европейские демократическиеинституты за счет финансовой поддержки политических партий и движений правойидеологической направленности. Теперь лидеры Старого Света вынуждены платитьвысокую цену за свои просчеты в прошлом – они не заметили, как за годы нахожденияу власти российский лидер превратился в одну из самых значимых политическихфигур XXI века.Это подтвердил недавно и авторитетный американский журнал Forbes.Он в четвертый раз назвал Владимира Путина самым влиятельным человеком планеты.Составители рейтинга могущественных людей мира отметили, что российский лидердостиг успеха как во внутренней, так и во внешней политике.По мнению же экономистов агентства Bloomberg, следующий годпринесет Путину новые победы, среди которых – частичная или полная отмена антироссийскихсанкций. 55% экспертов, опрошенных Bloomberg, считают, что в течение ближайших12 месяцев США начнут смягчать санкции, введенные против России в 2014 годуиз-за украинского кризиса. Несколько месяцев назад это казалось немыслимым, нопосле победы Дональда Трампа, который не раз говорил о желании наладитьотношения с Москвой, такое развитие событий вполне возможно.

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