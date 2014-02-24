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Слезливый Порошенко спешит броситься к ногам Трампа

27 марта 2017, понедельник, 14:45 – СОЧИ-24

Слезливый Порошенко спешит броситься к ногам Трампа
Слезливый Порошенко спешит броситься к ногам Трампа
Несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко рвется встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, обсуждать двум лидерам, по сути, нечего. Такое мнение высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
"Простите, а что Трампу обсуждать с Порошенко?" – задается вопросом эксперт. По его словам, Порошенко очень хочет встретиться с Трампом до того, как состоится встреча президентов США и России. "Для них это вопрос принципа – опередить Путина, чтобы потом радостно трубить на весь мир: мы были первые! Ну что ж, чем бы дитя ни тешилось", – подчеркнул политолог в комментарии изданию РИА ФАН. Другое дело – переговоры с российским лидером, отмечает Родионов. "Россия и США, например, это две страны, от которых зависит ситуация на Ближнем Востоке, будущее Европы и много чего еще. А что такое Украина? Какова ее роль в мире? Роль Моськи, которая нужна для того, чтобы лаять на Россию? Ну, безусловно, роль нужная для Запада, но не главная. Так что Моська подождет в коридоре, пока хозяин будет решать главные для него вопросы", – заявил эксперт. По его словам, встреча Трампа с Путиным станет обсуждением реальных и "взрослых" вопросов по целому спектру двухсторонних отношений. "А встреча Трампа с Порошенко превратится в выслушивание очередных слезных жалоб обиженного. И, как видим, Трамп пока не очень стремится к этому. Ему дома хватает истеричек, чтобы он еще на украинских свое время тратил", – резюмировал Родионов.
Напомним, ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Порошенко с Трампом до сих пор не определена. При этом он с сожалением отметил, что запланированные еще на конец февраля двухсторонние консультации бы перенесены "по объективным причинам". "На тот момент, к сожалению, еще не были заняты ключевые позиции в новой американской администрации, в Госдепе, в Совете нацбезопасности", – сказал он. По словам Елисеева, Киев удовлетворен уровнем и интенсивностью контактов с Вашингтоном. Он напомнил, что Петр Порошенко дважды общался по телефону с Дональдом Трампом и "имел продолжительную и плодотворную встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в феврале в Мюнхене".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Неизвестный взломал аккаунт жительницы Шотландии Джейн Парк, четыре года назад выигравшей миллион фунтов стерлингов в национальной лотерее. За интимные фотографии хакер потребовал выкуп...»

сегодня, 18:58
Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку

Профессиональное сообщество и представители правоохранительной системы 28 марта обсудят будущее независимых экспертных организаций. Круглый стол, посвященный этой теме пройдет в Торгово-промышленной палате России...»

сегодня, 18:45
Потерпевший фиаско Лукашенко повернется к России

Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»

сегодня, 18:13
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МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды..»

сегодня, 17:59
Арестованы водители-участники смертельного ДТП с детьми

Суд заключил под стражу двух водителей, которые подозреваются в нарушении ПДД, повлекшем гибель троих детей..»

сегодня, 17:45
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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»

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