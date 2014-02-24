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Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

18 января 2017, среда, 09:15 – ИА СОЧИ-24

Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом
Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом
Заявление Владимира Путина о якобы существующем компромате на избранного президента США Дональда Трампа стали главной темой брифинга в Белом доме. Официальный представитель ведомства Джош Эрнест назвал интересной метафорой фразу российского лидера о том, что авторы доклада "хуже, чем проститутки".
В Белом доме состоялся последний брифинг при участии администрации 44-го президента США Барака Обамы. Продлился он более двух часов, но в центре внимания оказались не итоги работы политика или внутренние проблемы, а наша страна и Владимир Путин.Большой интерес у западной прессы вызвали слова российского лидера в адрес заказчиков доклада о якобы имеющемся компромате на избранного президента США Дональда Трампа. По определению Путина, они "хуже, чем проститутки". Отвечая на просьбу прокомментировать это заявление, пресс-секретарь главы американской администрации Джош Эрнест сказал: "Он выбрал интересную метафору".После этого официальный представитель Белого дома решил защитить американские спецслужбы. "Сотрудники разведывательных служб США являются патриотами. Они эксперты в этой области", – цитирует его ТАСС. "Это не первый раз, когда разведсообщество делает неудобные для России заявления", – добавил Эрнест.Он отметил, что по вопросу о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента США есть две точки зрения. С одной стороны выступают американские разведчики, пресса и большинство политиков страны, с другой – WikiLeaks и русские.Будущей администрации придется решить, в пользу какой стороны они выскажутся.Несмотря на многочисленные заявления, спецслужбы США так и не предоставили никаких доказательств, а Эрнест раскритиковал российскую сторону и Трампа за недоверие. "Ставить под сомнение правдивость кого-то вроде Джона Бреннана (глава Центрального разведывательного управления. – Прим. ред.), работавшего в ЦРУ в течение трех десятков лет, служившего стране в опасных уголках мира, пытаясь обеспечить нашу безопасность... Это меня оскорбляет", – подчеркнул он.Напомним, что президент России Владимир Путин жестко высказался в адрес тех, кто готовит и тиражирует ложные заявления для достижения своих целей. "Те люди, которые заказывают эти фальшивки, фабрикуют их, используют в политической борьбе, хуже, чем проститутки", – заявил глава государства в прямом эфире телеканала "Россия 24". "У них нет никаких моральных ограничений", – добавил Путин.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Молдагуловой на востоке Москвы возникло возгорание..»

сегодня, 09:15
Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

Заявление Владимира Путина о якобы существующем компромате на избранного президента США Дональда Трампа стали главной темой брифинга в Белом доме. Официальный представитель ведомства Джош Эрнест назвал интересной метафорой фразу российского лидера о том, что авторы доклада "хуже, чем проститутки"...»

сегодня, 08:59
Американка судится с Трампом из-за домогательств

Очередной секс-скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Бывшая участница реалити-шоу "Кандидат", которое вел миллиардер, подала против него иск, обвинив в домогательствах...»

сегодня, 08:46
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украине стоит отказаться от претензий на российский полуостров. Благодаря этому у Киева появится шанс вернуть Донбасс мирным путем, уверена она...»

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сегодня, 08:14
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Благовещенске

В 10:00 по местному времени (04:00 мск) из благовещенского аэропорта Игнатьево в Домодедово вылетел лайнер компании "ВИМ-Авиа"..»

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