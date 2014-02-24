Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

18 января 2017, среда, 09:15 – ИА СОЧИ-24



Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом

Заявление Владимира Путина о якобы существующем компромате на избранного президента США Дональда Трампа стали главной темой брифинга в Белом доме. Официальный представитель ведомства Джош Эрнест назвал интересной метафорой фразу российского лидера о том, что авторы доклада "хуже, чем проститутки".В Белом доме состоялся последний брифинг при участии администрации 44-го президента США Барака Обамы. Продлился он более двух часов, но в центре внимания оказались не итоги работы политика или внутренние проблемы, а наша страна и Владимир Путин.Большой интерес у западной прессы вызвали слова российского лидера в адрес заказчиков доклада о якобы имеющемся компромате на избранного президента США Дональда Трампа. По определению Путина, они "хуже, чем проститутки". Отвечая на просьбу прокомментировать это заявление, пресс-секретарь главы американской администрации Джош Эрнест сказал: "Он выбрал интересную метафору".После этого официальный представитель Белого дома решил защитить американские спецслужбы. "Сотрудники разведывательных служб США являются патриотами. Они эксперты в этой области", – цитирует его ТАСС. "Это не первый раз, когда разведсообщество делает неудобные для России заявления", – добавил Эрнест.Он отметил, что по вопросу о якобы вмешательстве Москвы в выборы президента США есть две точки зрения. С одной стороны выступают американские разведчики, пресса и большинство политиков страны, с другой – WikiLeaks и русские.Будущей администрации придется решить, в пользу какой стороны они выскажутся.Несмотря на многочисленные заявления, спецслужбы США так и не предоставили никаких доказательств, а Эрнест раскритиковал российскую сторону и Трампа за недоверие. "Ставить под сомнение правдивость кого-то вроде Джона Бреннана (глава Центрального разведывательного управления. – Прим. ред.), работавшего в ЦРУ в течение трех десятков лет, служившего стране в опасных уголках мира, пытаясь обеспечить нашу безопасность... Это меня оскорбляет", – подчеркнул он.Напомним, что президент России Владимир Путин жестко высказался в адрес тех, кто готовит и тиражирует ложные заявления для достижения своих целей. "Те люди, которые заказывают эти фальшивки, фабрикуют их, используют в политической борьбе, хуже, чем проститутки", – заявил глава государства в прямом эфире телеканала "Россия 24". "У них нет никаких моральных ограничений", – добавил Путин.

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