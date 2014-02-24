Смелые поступки Владимира Путина

20 марта 2017, понедельник, 21:00 – ИА СОЧИ-24



Смелые поступки Владимира Путина

17 лет назад Владимир Путин за штурвалом сверхзвукового истребителя Су-27 прилетел из Краснодара в Грозный. Этот смелый поступок тогда еще исполняющего обязанности президента наделал много шума: до Путина на подобные полеты не решался никто из первых лиц западных государств.Полет Владимира Путина на истребителе готовился в условияхстрожайшей тайны. Еще бы – за штурвалом самолета, способного развивать скоростьдо двух тысяч километров в час, в качестве второго пилота полетит первое лицогосударства. В воздухе самолет с Путиным прикрывал второй Су-27, который, вотличие от президентского, шел с боевой нагрузкой. На всем протяжении перелета былсоздан совершенно чистый воздушный коридор. Известно, что при полетах на такихвоенных самолетах летчики испытывают перегрузки до 4g.Надо отметить, что это был не первый полет Владимира Путинав качестве пилота на военном самолете. В октябре 1999 года, будучипремьер-министром, он совершил 10-минутный полет на штурмовике Су-25УБ во времявизита на учебно-тренировочную базу при Краснодарском высшем авиационном училище.Знакомство Владимира Путина с военной авиатехникой продолжилось в 2005 году вовремя пятичасового полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160 "ПавелТаран". Самолет – гордость российской дальней авиации – вылетел в район совместныхучений с Северным флотом, во время которых прошли запуски крылатых ракет. Передполетом президент прошел предполетную подготовку и медицинский контроль, атакже инструктаж по безопасности и системе катапультирования.Летал Владимир Путин и на дельтаплане. В 2012 году президентпо пути на встречу мировых лидеров стран АТЭС во Владивостоке принял участие впроекте по спасению журавлей-стерхов на Ямале. Для этого глава российскогогосударства прилетел в Салехард, оттуда на вертолете добрался доорнитологической станции "Кушеват". И потом совершил три полета за штурваломмотодельтаплана, в котором выращенные в питомники стерхи должны были признатьвожака журавлиного клина.Любовь Владимира Путина к животным не является секретом. Впрошлом году президент отправился в оренбургскую степь, в заповедник, гдеразводят лошадей Пржевальского. Эти животные – абсолютно дикие. Обычно, они не подходятк людям, но и человеку с ними лучше не общаться, из-за своего дикого нрава онимогут быть опасны. Но Путину удалось не только приманить лошадей ведром совсом, но и покормить свободолюбивых животных.Несколько лет назад по инициативе Владимира Путина былсоздан специальный фонд по охране амурских тигров. Его главная цель -сохранение и увеличение популяции этих редких животных. В 2014 году президент прилетелв Желундинский заказник в Приамурье и выпустил на волю двух амурских тигров -Кузю и Борю. До этого Путин уже надевал электронный ошейник на уссурийскуютигрицу.Общался российский президент и со снежными барсами. В 2011году Владимир Путин побывал в Хакассии, где выпустил на волю ирбиса с ошейником,благодаря которому ученые смогли изучить повадки этого скрытного зверя.Летом 2015 года президент России погрузился на дно Черногоморя к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровойглубине. На голландском батискафе C-Explorer, Путин в компании двух человек отправилсяко дну моря. Предметом интереса президента стало античное судно Х века, вокругкоторого разбросаны древние амфоры. Погружение заняло около 40 минут. Как поется в известной песне "Трус не играет вхоккей". Владимира Путина частенько можно заметить не только с клюшкой нальду, президент активно занимается и другими видами спорта, благодаря чемунаходится в отличной физической форме. С детства Путин увлекался борьбой, он –мастер спорта по дзюдо и самбо. В 2013 году президент стал обладателем почетногодевятого дана в корейском боевом единоборстве тхэквондо. Также главагосударства катается на горных лыжах.

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