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Смена глав регионов улучшит качество жизни людей

6 февраля 2017, понедельник, 16:14 – ИА СОЧИ-24

Смена глав регионов улучшит качество жизни людей
Смена глав регионов улучшит качество жизни людей
Отставка главы Пермского края Виктора Басаргина никак не связана с предстоящими выборами, а преследует цели улучшения качества государственного управления и повышения уровня жизни людей на местах. Об этом заявил политолог, руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
По словам эксперта, замена руководителя исполнительной власти Пермского края напрашивалась давно, поскольку проблемы региона постепенно лишь усугублялись. Костин отметил, что серьезным препятствием на пути к нормальному функционированию управляющего аппарата были напряженные отношения между губернатором и региональной элитой, что привело к ситуации, когда многие насущные вопросы жизни края не решались своевременно.Кроме того, эксперт прокомментировал предложение президента России Владимира Путина руководителю Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Как отметил Костин, это разумный и обоснованный шаг. "Пермь – это мощный промышленно развитый регион с высоким экономическим потенциалом, приличной текущей ситуацией в экономике. В этом смысле кандидатура Решетникова мне представляется очень точным и логичным решением", – объяснил он. Эксперт напомнил, что Решетников как раз начинал свою карьеру управленца в Пермском крае, где выстраивал отношения между органами власти субъекта федерации. Костин уверен, что у нового исполняющего обязанности главы региона есть все возможности для того, чтобы стать консолидирующей фигурой и предложить программу, которая понравится жителям Пермского края. Губернатор региона Виктор Басаргин сегодня, 6 февраля, подал заявление об отставке президенту России Владимиру Путину. "Заявление об отставке уже подано", – выступил с подтверждением сам чиновник. При этом ранее в СМИ распространилась информация, в соответствии с которой лишиться своих кресел также могут руководители исполнительной власти Республики Карелия, а также Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

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сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

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