Смертельное ДТП с автобусом с детьми произошло в Италии

21 января 2017, суббота, 15:00 – ИА СОЧИ-24



Смертельное ДТП с автобусом с детьми произошло в Италии

В ночь на 21 января на севере Италии в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго в провинции Верона произошло страшное ДТП с участием экскурсионного автобуса, на борту которого находилось больше полусотни детей из Венгрии. Сообщается о гибели 16 пассажиров, еще 39 получили травмы различной степени тяжести.Экскурсионный автобус должен был доставить 53 детей в возрасте от 14 до 18 лет из Франции в Венгрию. Всего в автобусе было 55 человек включая водителя и преподавателя. Ребята возвращались с отдыха на горнолыжном курорте.По неизвестным причинам ночью (около 02:00 мск) на одной из дорожных развязок в направлении Вероны автобус на полном ходу протаранил столб, после чего загорелся, передает "Газета.ру". Удар был такой силы, что некоторых людей выбросило через лобовое стекло. Оставшиеся же оказались заблокированы в охваченном огнем транспортном средстве. Очевидцы рассказали, что больше всего повезло тем ребятам, которые сидели в хвосте автобуса. Они смогли разбить стекла и самостоятельно выбраться. Многих из тех, кто был в середине автобуса, спас сопровождавший группу преподаватель. Впоследствии он был госпитализирован с серьезными ожогами спины.Всего по данным местных СМИ и пожарной службы Италии, травмы различной степени тяжести получили 39 человек. Наиболее серьезно пострадали десять. Еще 15 чувствуют себя лучше и могут быть выписаны из больницы уже в ближайшее время. 16 человек погибли. О судьбе водителя автобуса ничего не известно.Причины происшествия устанавливают специальные службы. Помочь восстановить ход событий должны и записи с камер наблюдения. В качестве одной из возможных причин называется плохое самочувствие водителя. Очевидцы рассказали, что примерно за 30 километров до места аварии он начал вести себя странно. С соболезнованиями по поводу произошедшего успел выступить президент России Владимир Путин. Его послание президенту и премьер-министру Венгрии появилось на официальном сайте Кремля. "Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки", – подчеркнул российский лидер в своей телеграмме. Он передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

СОЧИ 24