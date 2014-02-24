Смертельный пожар в ХМАО лишил ребенка семьи

Ранним утром 29 декабря на Спортивной улице в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелся двухэтажный жилой дом, передает Ura.Ru. Во время пожара погибла женщина с детьми трех и четырех лет, а также пострадала их бабушка. Она пережила клиническую смерть и находится в реанимации. Из всей семьи не пострадал только 12-летний мальчик.По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, где спала женщина с двумя детьми. Помещение отапливалось обогревателями. В качестве основных версий происшествия следователи рассматривают нарушение правил эксплуатации электроприборов и неисправную электропроводку. Назначена пожарно-техническая экспертиза.Сообщается, что потерявшего семью мальчика принял родной дядя, живущий в Сургуте. Кто станет официальным опекуном, пока неизвестно – бабушка ребенка в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое. На постоянной связи с временным опекуном находится глава Солнечного Игорь Наумов. Решается вопрос об организации похорон и оказании семье материальной помощи.
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Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»