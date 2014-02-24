Смертельный укол москвичке поставили от радикулита

29 декабря 2016, четверг, 18:01 – ИА СОЧИ-24



Смертельный укол москвичке поставили от радикулита

В течение последней недели жительница столицы 36-летняя Юлия, скончавшаяся 27 декабря после укола анестетика, сделанного врачом частной скорой помощи, жаловалась родным на сильные боли в спине, которые не снимались обычными лекарствами. Женщина страдала острым радикулитом.По данным следователей, Юлия вызвала скорую помощь вечером 26декабря. Приехавшие медики сделали пациентке обезболивание и уехали. Болиненадолго перестали беспокоить женщину, но в ночь на 27 декабря москвичке сталосовсем плохо.Юлии вызвали частную скорую помощь "Веромед", рекламу которойсемья увидела накануне в почтовом ящике. Прибывший врач сделал укол лидокаина,после чего у пациентки начались судороги. Необходимой техники дляреанимирования не было, пришлось вызывать муниципальную реанимацию. Однако,несмотря на действия врачей, пытавшихся стабилизировать сердечный ритмдефибриллятором, Юлия скончалась.Мать погибшей Тамара сказала, что никто изпредставителей частной скорой "Веромед" не вышел с ней на связь послетрагедии. Женщина вспоминает,что после укола о том, что Юлии стало плохо, рассказала внучка. Тамара зашла вкомнату и увидела свою дочь в конвульсиях. Как оказалось позже, организм далаллергическую реакцию на лидокаин."Смотрю, ее всю корежит, она вся выгибается и кричит. Пыталисьзапустить ей сердце, но ничего не вышло… Самое главное, что тот врач из"Верамеда" не сделал никаких "пробников" перед тем, какколоть ей такое сильное обезболивающее", – цитирует мать погибшей Life.ru. "После этого случаяруководство клиники даже не попыталось выйти с нами на связь. А мы хотимдобиться справедливого наказания, ведь это может быть не единичным случаем, ониведь могут и к детям приехать, и ко всем", – заключила Тамара.Семья Юлии считает ее гибель нелепостью. "Ее смерть -чудовищная нелепость. Сейчас мы заняты погребением, а потом будем думать насчетсудебного разбирательства с медиками", – цитирует отца погибшей Сергея "МосковскийКомсомолец".Темвременем полиция ужезадержалаврача-частника. Следователиуже допросили выезжавших к Юлии медиков. Назначена судебно-медицинскаяэкспертиза. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконноепроизводство лекарственных средств или медицинских изделий".Юлия работала инженером во Всероссийском ННИИ автоматики им. Н.Л. Духова.Она одна воспитывала 17-летнюю дочку Оксану, студентку колледжа.

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