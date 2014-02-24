Снегопад в Москве продлится четыре дня

Снегопады, которые пришли в Москву 12 января, продлятся до конца недели, обещают метеорологи. Всего за несколько суток в столице может выпасть до 80% от месячной нормы осадков, передает сетевое издание m24.ru. Ожидается выпадение до 33 миллиметров снега. Температура воздуха в городе 12 января установится на отметках -4...-6. На дорогах возможно образование гололедицы. Столичные коммунальщики и службы московских аэропортов приготовились к непогоде. Автомобилистов просят проявить повышенную бдительность.
Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»
Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»