Снежный апокалипсис охватил Москву

Вечером 26 марта в столицу пришел снежный апокалипсис. Резкое ухудшение погоды не только доставляет москвичам дискомфорт, но и представляет опасность для жизни. Погода в столице начала ухудшаться 26 марта в 20:00 мск. Ожидалось, что стихия перестанет буйствовать 27 марта в 06:00, однако утро встретило москвичей мокрым снегом и порывистым ветром скоростью до 20 метров в секунду. Пресс-служба МЧС предупредила о возможном падении деревьев, а также о повреждениях на линиях электропередачи. Кроме того, снежный апокалипсис станет причиной ухудшения видимости, что приведет к заторам на дорогах. "Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Будьте более аккуратными и бдительными", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По состоянию на 08:00 мск температура в столице держалась на уровне +1. В течение суток дождливая погода сохранится, воздух прогреется до +4.
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Удивительно, что на месте убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова первыми оказались люди президента Украины Петра Порошенко – журналисты принадлежащего ему "5 канала". Как выяснилось, они проезжали мимо отеля "Премьер-Палац" аккурат во время стрельбы...»
Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме...»