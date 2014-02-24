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Снявшая изнасилование подруги россиянка получила срок в США
16 февраля 2017, четверг, 18:45 – ИА СОЧИ-24
Лониной грозило наказание в виде 40 лет лишения свободы. Однако она
заключила досудебное соглашение о признании вины. В итоге суд дал насильнице
всего девять месяцев тюрьмы.
Россиянка была признана виновной в изнасиловании, сексуальных
домогательствах и похищении несовершеннолетней. Школьница из Нью-Олбани Марина Лонина
была арестована полицией в 2016 году вместе с 29-летним дружком Реймондом
Бойдом Гейтсом.
Установлено,
что в ночь на 27 февраля 2016 года Лонина и Гейтс напали на ее 17-летнюю
подругу после совместного распития алкоголя. Марина снимала на камеру своего
телефона, как ее приятель насилует девушку. Чтобы собрать побольше лайков,
преступница распространила жестокое видео в Сети через программу Periscope, передает
Columbus Dispatch.
Один
из приятелей Лониной, увидев трансляцию, сообщил об этом в полицию. Вскоре насильники
были арестованы. Кроме того, выяснилось, что вечером перед нападением Марина
фотографировала жертву в обнаженном виде.
Гейтс и Лонина познакомились 26
февраля. В тот день Марина и ее младшая подруга отправились в торговый центр,
где и увидели Гейтса. Мужчина купил девушкам бутылку водки и пригласил в гости.
Встреча закончилась пьянкой, перетекшей в изнасилование.
Оказалось, что все действующие лица этой шокирующей истории являются
выходцами из России. В октябре 2016 года Гейтса приговорили к девяти годам
тюремного заключения.
Источник:
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