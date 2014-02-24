Со дна Черного моря подняты все основные фрагменты Ту-154
29 декабря 2016, четверг, 09:15 – ИА СОЧИ-24
Со дна Черного моря подняты все основные фрагменты Ту-154
Основная фаза поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России завершена. Спасатели подняли на поверхность все главные фрагменты разбившегося лайнера, передает РИА Новости. Все обломки уже находятся на специальной площадке, где специалистам предстоит произвести выкладку.Также представитель силовых структур отметил, что спасателям удалось обнаружить тела 19 погибших. При этом 17 из них уже были доставлены в Москву для опознания. Также в лаборатории находятся фрагменты тел, найденные на месте крушения.Напомним, лайнер Минобороны Ту-154 рухнул в Черное море 25 января 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, среди них – журналисты, участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова и известный врач Елизавета Глинка. Приоритетными версиями трагедии считаются неисправность самолета и ошибка экипажа.
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Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»