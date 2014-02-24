Со дна Черного моря подняты все основные фрагменты Ту-154

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Смертельный пожар в ХМАО лишил ребенка семьи сегодня, 12:43 Ранним утром 29 декабря на Спортивной улице в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа загорелся двухэтажный жилой дом, передает Ura.Ru..»

План по Сирии назвали предвестником новой войны сегодня, 12:30 Проект раздела Сирии на зоны влияния едва ли окажется жизнеспособным. Он продиктован желанием прекратить войну, но, скорее всего, приведет лишь ко временному перемирию, считают эксперты...»

Сельское хозяйство России ставит рекорды сегодня, 12:30 Уходящий год стал для сельского хозяйства России рекордным – в стране собрано более 119 тысяч тонн зерновых. Таких показателей не удавалось достичь в новейшей истории России...»



В России из магазинов пропадет косметика сегодня, 12:30 Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»

Мать с ребенком найдены убитыми под Москвой сегодня, 12:15 Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»

Москвичи поддерживают проект Северо-Восточной хорды сегодня, 11:59 Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»

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