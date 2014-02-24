Собака Обамы прокусила щеку девушке

Португальская водяная собака по кличке Санни неожиданно напала на гостью Барака Обамы. Домашняя любимица президента США укусила девушку, попытавшуюся ее поцеловать. Инцидент произошел, когда 18-летняя подруга семьи Обамы гостила в Белом доме. Увидев очаровательную Санни, напоминающую плюшевую игрушку, девушка нагнулась и попыталась ее поцеловать. Однако собака по каким-то причинам отреагировала агрессивно и прокусила гостье щеку, сообщает Lenta.ru.В результате под правым глазом у пострадавшей образовалась глубокая кровоточащая рана. Лечащий врач президентской семьи осмотрел девушку и решил наложить швы. Шрам на ее лице может остаться навсегда, передает TMZ. В Белом доме пока не прокомментировали случившееся. У Обамы два питомца этой породы – четырехлетняя Санни и восьмилетний Бо. Как отмечает издание, португальские водяные собаки добродушны и крайне редко проявляют агрессию. Ранее сообщалось о другом случае нападения животного на человека. В конце декабря на съемках передачи "Первого канала" медведь набросился на девушку, которая попыталась до него дотронуться. Вероятно, ярость у животного вызвало то, что участница программы приблизилась слишком резко. В считаные секунды медведь повалил девушку на пол, но дрессировщик успел вовремя его оттащить.
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»