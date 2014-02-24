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Собака Обамы прокусила щеку девушке

13 января 2017, пятница, 09:45 – ИА СОЧИ-24

Собака Обамы прокусила щеку девушке
Собака Обамы прокусила щеку девушке
Португальская водяная собака по кличке Санни неожиданно напала на гостью Барака Обамы. Домашняя любимица президента США укусила девушку, попытавшуюся ее поцеловать.
Инцидент произошел, когда 18-летняя подруга семьи Обамы гостила в Белом доме. Увидев очаровательную Санни, напоминающую плюшевую игрушку, девушка нагнулась и попыталась ее поцеловать. Однако собака по каким-то причинам отреагировала агрессивно и прокусила гостье щеку, сообщает Lenta.ru.В результате под правым глазом у пострадавшей образовалась глубокая кровоточащая рана. Лечащий врач президентской семьи осмотрел девушку и решил наложить швы. Шрам на ее лице может остаться навсегда, передает TMZ.    В Белом доме пока не прокомментировали случившееся. У Обамы два питомца этой породы – четырехлетняя Санни и восьмилетний Бо. Как отмечает издание, португальские водяные собаки добродушны и крайне редко проявляют агрессию. Ранее сообщалось о другом случае нападения животного на человека. В конце декабря на съемках передачи "Первого канала" медведь набросился на девушку, которая попыталась до него дотронуться. Вероятно, ярость у животного вызвало то, что участница программы приблизилась слишком резко. В считаные секунды медведь повалил девушку на пол, но дрессировщик успел вовремя его оттащить. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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