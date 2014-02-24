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Собака-обжора приняла форму индейки

28 декабря 2016, среда, 15:14 – ИА СОЧИ-24

Собака-обжора приняла форму индейки
Собака-обжора приняла форму индейки
Пятилетняя собака Бубба породы чи-апсо перед празднованием Рождества пробралась на кухню и съела целую индейку. После этого она более не смогла передвигаться и обессиленно легла на пол.
"У моей собаки нет шансов. Она целиком проглотила приготовленную на завтра индейку", – написал в социальной сети Twitter хозяин Буббы Дейв."Мама приготовила индейку и оставила ее на нижнем ярусе двухуровневого стола, накрыла фольгой и крышкой, – заявил автор снимка. – Она просто не может двигаться. Это была большая, целая грудка индейки".Фотография обездвиженной собаки мгновенно покорила пользователей Сети и даже попала в некоторые СМИ. На данный момент снимок набрал около 25 тысяч лайков и десять тысяч репостов. Позднее выяснилось, что собака все же оставила небольшой кусок. Хозяева Буббы решили посадить ее на специальную диету на время новогодних праздников. Многие пользователи Сети иронично отнеслись к фотографии Дейва. Один из них прокомментировал снимок словами: "О боже, она приняла форму индейки!" В семье автора фотографии отметили, что приготовленная птица была рассчитана на трех человек, сообщает The Telegraph. Однако Рождество не было омрачено отсутствием горячего блюда – родственники поделились с семьей Дейва запасной индейкой.Напомним, что до Нового года осталось чуть более трех дней. Многие пользователи Сети увидели в Буббе самих себя во время праздничных каникул.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Советник президента Украины Олег Медведев предложил декоммунизировать Деда Мороза и Снегурочку. По мнению чиновника, сказочные персонажи завербованы российскими спецслужбами...»

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Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»

сегодня, 17:31
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