Собака открыла дверь врачам и спасла жизнь хозяину
7 марта 2017, вторник, 11:45 – ИА СОЧИ-24
Собака открыла дверь врачам и спасла жизнь хозяину
Удивительную смекалку проявила собака в городе Феликстоу, что в графстве Суффолк в Англии. Ротвейлер Меган спасла жизнь своему хозяину. Хозяину ротвейлера, 32-летнему Гэри Грегори стало плохо. Мужчина вызвал скорую помощь, но потерял сознание до приезда врачей. Когда медики прибыли, дверь им открыл... черный пес. Услышав стук в дверь, ротвейлер прыгнул на ручку и сумел открыть защелку."Нет сомнений, что Меган спасла мне жизнь", – цитирует мужчину Life.ru. Оказалось, что ему стало плохо из-за внезапно начавшегося внутреннего кровотечения.Также стало известно, что в ожидании врачей Меган и две другие собаки, чтобы привести Гэри в чувство, облизывали ему лицо. В больнице мужчина провел двое суток. Сейчас его жизни ничто не угрожает.Похожий случай произошел осенью 2014 года в Краснотурьинске. Кот разбудил хозяина во время пожара, и тот успел ликвидировать возгорание до приезда МЧС. В начале 2015 года бездомная кошка Машка спасла замерзающего на морозе младенца: она согревала малыша, привлекая внимание людей.В 2015 году в России наградили котов-героев. За проявленный героизм пушистые спасатели получали домик или лежанку. Награждала питомцев Международная фелинологическая ассоциация FARUS.
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