Собака растерзала тело хозяина в Москве

В квартире одного из домов по Дубравной улице на северо-западе Москвы обнаружен мертвый мужчина. Труп был обезглавлен, обглоданный череп находился на расстоянии полуметра от тела, передает Life.ru. Следов борьбы в помещении не зафиксировано.По предварительным данным, повредить тело могла собака – стаффордширский терьер по кличке Тай. Для того чтобы попасть в квартиру, правоохранителям пришлось вызвать ветеринара. Причины смерти мужчины устанавливаются.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации...»
Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»