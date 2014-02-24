Собака-спасатель удивила необычным способом кататься с горки
14 марта 2017, вторник, 11:46 – ИА СОЧИ-24
Собака-спасатель удивила необычным способом кататься с горки
В Сети набирает популярность ролик, размещенный в Twitter. В нем демонстрируется, как поисково-спасательная собака развлекается после трудного дня. Видео снято калифорнийскими спасателями, несущими службу в горах близ озера Тахо в США. Они стали очевидцами того, как их шестилетняя служебная собака скатывается с горы. На кадрах видно, как сообразительное животное преодолевает многометровый спуск. При этом пес правильно распределяет усилия по всему телу. Несомненно, развлечение доставляет ему истинное удовольствие.
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Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»