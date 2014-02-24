Собака-спасатель удивила необычным способом кататься с горки



Под лед Москвы-реки провалились четверо мужчин сегодня, 16:01 На северо-западе столицы в районе станции метро "Мякинино" четверо мужчин провалились под лед..»

Корыстная Меркель решила "кинуть" Украину сегодня, 15:46 Европейская комиссия может одобрить строительство нового российского газопровода в Европу "Северный поток – 2". Если это произойдет, Германия станет крупнейшим оператором голубого топлива в Старом Свете, отодвинув на второй план Украину...»

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Найдены уникально бедные россияне сегодня, 15:31 Вице-премьер правительства России Ольга Голодец обозначила уникальное явление в социальной сфере. По ее словам, среди работающего населения страны есть бедные...»



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Девочка упала с карниза 8-го этажа в Москве сегодня, 14:59 В Москве, в районе Северное Чертаново, девочка упала после прогулки по карнизу на восьмом этаже жилого дома, передает РЕН ТВ..»

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