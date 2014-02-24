Собчак встретила Сечина на элитном курорте

20 февраля 2017, понедельник, 13:16 – ИА СОЧИ-24



Собчак встретила Сечина на элитном курорте

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что якобы встретилась с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным на элитном итальянском курорте в Мерано. По словам светской львицы, она там была с Максимом Виторганом.Как сообщила Ксения, они с Максимом Виторганом отправились в Мерано на годовщину свадьбы. "Это такой красивый, прекрасный, роскошный курорт, где люди худеют", – рассказала телеведущая в эфире передачи "Бремя новостей" на телеканале "Дождь".Там она столкнулась с президентом "Роснефти", который, утверждает Собчак, хоть и поздоровался с ней, но явно не был рад встрече. "Как ты думаешь, кого первым я встретила у чайничка с чаем, стимулирующим все выводы токсинов, скажем так? Сечина! Я встретила Сечина, который поздоровался. Явно ему не понравилась эта встреча. Он был без этой девушки своей, Ольги, блондинки. С какой-то брюнеткой был, но взрослой – может быть, его жена..." – предположила Собчак. Светская львица отметила, что уже на следующий день Сечина в Мерано она не увидела. "Хотя он там где-то был..." – рассказала она.На слова Собчак отреагировал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. Он назвал все сказанное телеведущей сплетнями."Мы не занимаемся сплетнями и светской хроникой, почему вы меня об этом спрашиваете? Какое я имею отношение к личной жизни человека? Вы бредите! Горчичник себе поставьте", – предложил Леонтьев, отвечая на вопрос радиостанции "Говорит Москва".

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