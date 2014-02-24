Собянин уволил главу Коптево за любовь к фотошопу

23 декабря 2016, пятница, 14:13 – ИА СОЧИ-24



Собянин уволил главу Коптево за любовь к фотошопу

"Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город", – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. "Таланты фотографа будет применять в другом месте", – добавил он. Это не первый случай, когда мэр Москвы увольняет подчиненных за пристрастие к графическим редакторам, передает "Российская газета". Так, в феврале 2013 года другой столичный чиновник – глава управы района Орехово-Борисово Северное лишился своего места с похожей характеристикой. Выяснилось, что он попросту исправил с помощью фоторедактора снимок, свидетельствующий о некачественной уборке снега. В июле 2014 года без работы остался руководитель Пресненского района, которой "прифотошопил" адресные таблички на дом и почтовые ящики в подъезде.

СОЧИ 24