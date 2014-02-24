Собянин уволил главу Коптево за любовь к фотошопу

"Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город", – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. "Таланты фотографа будет применять в другом месте", – добавил он. Это не первый случай, когда мэр Москвы увольняет подчиненных за пристрастие к графическим редакторам, передает "Российская газета". Так, в феврале 2013 года другой столичный чиновник – глава управы района Орехово-Борисово Северное лишился своего места с похожей характеристикой. Выяснилось, что он попросту исправил с помощью фоторедактора снимок, свидетельствующий о некачественной уборке снега. В июле 2014 года без работы остался руководитель Пресненского района, которой "прифотошопил" адресные таблички на дом и почтовые ящики в подъезде.
Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»
Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»