Социальные итоги года

28 декабря 2016, среда, 12:44 – ИА СОЧИ-24



Социальные итоги года

Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию.На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил на своей ежегодной пресс-конференции. В общении с журналистами глава государства,помимо прочего, уделил достаточно много внимания социально-экономическому развитию страны, при этом отметив те положительные тенденции, которые можно наблюдать в ней к концу этого года. Так, по его словам, за прошедший ноябрь впервые за время кризиса произошел рост валового внутреннего продукта (ВВП), а по итогам года его падение будет меньше, чем ожидалось – всего лишь 0,5-0,6%.В то же время Путин отметил рост заработной платы в реальном секторе экономике. "Это настраивает на позитивный вклад", – сказал он. При этом по данным Росстата, средняя заработная плата по стране в этом году выросла до 38,59 тысяч рублей, что на 9% больше показателей прошлого года. Кроме того, президент отметил, что в 2016 году государство в полном объеме выполнило свои социальные обязательства перед гражданами, в том числев плане пенсий. При этом вторая в этом году индексация пенсионных выплат будет заменена на единовременную выплату, на что из бюджета выделена колоссальная сумма – более 200 миллиардов рублей. Несмотря на некоторые критические замечания в адрес этого решения, стоит сказать, что в целом пенсионеры от него только выигрывают. Дело в том, что единовременную выплату получат все без исключения 44 миллиона российских пенсионеров, включая работающих. Это с положительной стороны отличает ее от индексации, которая полагалась бы только неработающим пенсионерам. Это значит, что государство слышит людей и не жалеет средств на то, чтобы поддержать их материально.Выгодна для пенсионеров единовременная выплата также своим размером. Ведь гораздо лучше получить пять тысяч рублей, чем типичные для индексации 200-500. Тем более что традиционное февральское повышение пенсий в следующем году никто не отменял.Есть за что порадоваться и сфере здравоохранения, бюджет которой составил в этом году более 2,6 триллионов рублей. Так, по всей стране продолжилось открытие новых медицинских учреждений, оснащенных самой современной техникой. Доказательством этого служит количество высокотехнологичных операций, проведенных по всей стране в этом году. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, их число приблизилась к миллиону."Раньше люди вынуждены были выезжать за границу за такими операциями, теперь они могут сделать их у себя в стране"Вместе с тем Россия смогла перейти практически на полное самообеспечение лекарствами и медицинскими препаратами. Благодаря политике импортозамещения на данный момент наша страна удовлетворяет около 70% потребности в медикаментах. При этом отечественные препараты зачастую не только качественнее, но и дешевле своих зарубежных аналогов.Кроме того, открываются медицинские учреждения специфической направленности. Так, если 8-10 лет назад в стране не было ни одного перинатального центра, то только за последние несколько месяцев их открылось сразу два – в Оренбурге и Челябинске. Новые учреждения будут играть важную роль в сохранении здоровья беременных женщин и в целом окажут положительное влияние на рождаемость. На демографическую ситуацию призван также повлиять материнский капитал, который в этом году вновь был проиндексирован. При этом по сравнению с 2008 годом его размере вырос практически в два раза, составив в этом году 475 тысяч рублей.Кроме того, положительная ситуация сложилась и на рынке труда. Прогнозы некоторых экспертов еще в начале кризиса о том, что Россию ждет всплеск безработицы, очевидно, не оправдались. На ноябрь 2016 года показатели незанятости были предельно низкими – чуть более 5% от экономически активного населения, а общее количество безработных снизилось более чем на 7% по сравнению с показателями ноября 2015 года. При этом более 700 тысяч незанятых исправно и без задержек получали социальные пособия от государства.Прошедший год стал положительным и для образовательной сферы. По всей стране продолжилось открытие новых средних учебных заведений и дошкольных учреждений, а очереди в них оказались практически ликвидированы даже в самых проблемных регионах. Однако главным событием здесь стало назначение на пост главы образовательного ведомства Ольги Васильевой. Большой патриот своего Отечества, она заявила о необходимости формирования новых подходов к развитию образования в России. По ее словам, в этом мы должны опираться прежде всего на свой исторический опыт, а не следовать по пути заимствований из западных стран. Слова министра нашли горячий отклик у общественности.При этом Васильева неоднократно заявляла, что одной из основных ее задач на новом посту будет забота о преподавательском составе. Кроме того, она высказывалась за сохранение и развитие сельских школ, их материальной и технической базы. Приоритетом для меня являются учителя: их положение, их состояние, отношение к ним общества.В целом, социальная сфера демонстрирует неплохие тенденции и постепенно выходит из кризиса вместе с идущей на подъем экономикой. Впрочем, в правительстве всегда уделяли социальным вопросам повышенное внимание. Теперь же, когда перед Россией наметилась скорая перспектива выхода из рецессии, общественный сектор должен получить новый толчок к развитию.Этому, в том числе, будет способствовать увеличение финансирования социальной отрасли. Так, субсидирование здравоохранение увеличится до более чем трех триллионов рублей в следующем году. "Федеральный бюджета на 2017 год будет действительно социальным", – заявила ранее замглавы правительства Ольга Голодец.

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