

Съезд "Единой России" обновил руководство партии сегодня, 18:00 Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»

На МКАД аварийно сел вертолет (видео) сегодня, 17:29 Вертолет Robinson совершил аварийную посадку на северо-востоке МКАД. Видео с места происшествия опубликовано в Сети...»

Солдат опозорил американскую армию в Польше сегодня, 17:00 Грузовой автомобиль армии США попал в ДТП Любуском воеводстве на западе Польши ..»

"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны сегодня, 17:00 Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»