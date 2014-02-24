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Солдаты НАТО устроили пьяную драку с полицией
20 февраля 2017, понедельник, 17:59 – ИА СОЧИ-24
Литовские
стражи порядка прибыли по вызову в развлекательное заведение. Сигнал
поступил от сотрудников охраны клуба, которые отказались пустить внутрь пьяных военных-чехов,
в результате чего началась потасовка.
Военнослужащие
отказались подчиниться требованиям полицейских и даже пытались оказать им
сопротивление. Чтобы усмирить разбуянившихся натовцев, сотрудникам
правоохранительных органов пришлось применить электрошокеры, передает
Baltnews.lt со ссылкой на департамент полиции Министерства внутренних дел
Литвы.
Дальнейшую судьбу участников потасовки
определит чешское командование. Чехи прибыли в Клайпеду в середине января. В
конце февраля они примут участие в совместных учениях по защите и обороне
побережья от морского десанта "агрессора". Маневры, на которые приехали 150
военнослужащих из Чехии, продлятся до середины марта.
Отметим, инцидент в Клайпеде – не первый случай
разнузданного поведения натовцев в Прибалтике. В разное время пьяные конфликты вспыхивали в Вильнюсе, Шяуляе и Ионаве.
Так, весной 2016 года нетрезвые американские военные сорвали
со здания прокуратуры в Клайпеде государственный флаг Литвы
и осквернили его. Никакого наказания солдаты не понесли.
Ночью с 8 на 9 июня 2016 года солдаты НАТО нарушили покой жителей Риги. Пьяные военнослужащие устроили настоящий погром, в результате которого был поврежден автомобиль.
Один из них забрался на крышу машины и начал танцевать, в то время как его приятели снимали происходящее на телефон.
В результате двое самых активных дебоширов были задержаны. У автомобиля были помяты капот, крыша и дверь.
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