ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Солдаты НАТО устроили пьяную драку с полицией

20 февраля 2017, понедельник, 17:59 – ИА СОЧИ-24

Солдаты НАТО устроили пьяную драку с полицией
Солдаты НАТО устроили пьяную драку с полицией
Полиция города Клайпеда (Литва) задержала пятерых нетрезвых и агрессивных чешских военнослужащих НАТО. Инцидент произошел в ночь на 19 февраля у ночного клуба Portas.
Литовские
стражи порядка прибыли по вызову в развлекательное заведение. Сигнал
поступил от сотрудников охраны клуба, которые отказались пустить внутрь пьяных военных-чехов,
в результате чего началась потасовка.
Военнослужащие
отказались подчиниться требованиям полицейских и даже пытались оказать им
сопротивление. Чтобы усмирить разбуянившихся натовцев, сотрудникам
правоохранительных органов пришлось применить электрошокеры, передает
Baltnews.lt со ссылкой на департамент полиции Министерства внутренних дел
Литвы.
Дальнейшую судьбу участников потасовки
определит чешское командование. Чехи прибыли в Клайпеду в середине января. В
конце февраля они примут участие в совместных учениях по защите и обороне
побережья от морского десанта "агрессора". Маневры, на которые приехали 150
военнослужащих из Чехии, продлятся до середины марта.
Отметим, инцидент в Клайпеде – не первый случай
разнузданного поведения натовцев в Прибалтике. В разное время пьяные конфликты вспыхивали в Вильнюсе, Шяуляе и Ионаве.
Так, весной 2016 года нетрезвые американские военные сорвали
со здания прокуратуры в Клайпеде государственный флаг Литвы
и осквернили его. Никакого наказания солдаты не понесли.
Ночью с 8 на 9 июня 2016 года солдаты НАТО нарушили покой жителей Риги. Пьяные военнослужащие устроили настоящий погром, в результате которого был поврежден автомобиль.
Один из них забрался на крышу машины и начал танцевать, в то время как его приятели снимали происходящее на телефон.
В результате двое самых активных дебоширов были задержаны. У автомобиля были помяты капот, крыша и дверь.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:46
Мир шокирован смертью Чуркина

Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»

сегодня, 21:43
Совет Думы рассмотрит предложения по улучшению работы парламента

Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»

сегодня, 21:28
У Чуркина не выдержало сердце

Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»

сегодня, 20:43
Любимица Гитлера работала на СССР

Одна из наиболее популярных в послевоенное время актрис Германии Марика Рёкк была тайным советским агентом. Она с 1940 года работала на стороне СССР...»

сегодня, 20:29
Умер Виталий Чуркин

В Нью-Йорке, за день до своего 65-леия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа...»

сегодня, 20:15
Захватчик заложников в Москве выпрыгнул в окно

Москвич Леонид Оводов, взявший в заложники жену и троих детей, выпрыгнул из окна. Такое решение мужчина принял спустя несколько часов переговоров с полицией...»

сегодня, 19:45
В США пациенту пересадили лицо

В США проведена сложная и редкая операция по трансплантации лица. Хирурги из клиники Майо провели пересадку молодому человеку...»

сегодня, 19:31
Как Сталинградская битва спутала карты Гитлеру

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:46
Мир шокирован смертью Чуркина

Политики, коллеги ушедшего 20 февраля на 65-м году жизни дипломата, представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят о его кончине. Шокирующая новость потрясла всех как в России, так и за рубежом...»

сегодня, 21:43
Совет Думы рассмотрит предложения по улучшению работы парламента

Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»

сегодня, 21:28
У Чуркина не выдержало сердце

Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»

сегодня, 20:43
Любимица Гитлера работала на СССР

Одна из наиболее популярных в послевоенное время актрис Германии Марика Рёкк была тайным советским агентом. Она с 1940 года работала на стороне СССР...»

сегодня, 20:29
Умер Виталий Чуркин

В Нью-Йорке, за день до своего 65-леия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа...»

сегодня, 20:15
Захватчик заложников в Москве выпрыгнул в окно

Москвич Леонид Оводов, взявший в заложники жену и троих детей, выпрыгнул из окна. Такое решение мужчина принял спустя несколько часов переговоров с полицией...»

сегодня, 19:45
В США пациенту пересадили лицо

В США проведена сложная и редкая операция по трансплантации лица. Хирурги из клиники Майо провели пересадку молодому человеку...»

сегодня, 19:31
Как Сталинградская битва спутала карты Гитлеру

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.