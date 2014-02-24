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Солист группы "Руки вверх" занялся мясом
16 февраля 2017, четверг, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Известный певец стал
учредителем и генеральным директором ООО "Митмитмит", зарегистрированного
21 декабря 2016 года. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля
мясом и мясными продуктами. В частности, она специализируется
на поставках охлажденного мяса баранины и говядины.
Сергей Жуков объяснил, что решение заняться мясом
возникло у него вполне обоснованно. Оно стало продолжением ресторанного бизнеса певца. "На собственном опыте я столкнулся
с недостатком на рынке мяса по-настоящему хорошего качества. При этом
в России уже появилось много производителей, чья продукция сравнима
по качеству с новозеландской", – цитирует солиста "Руки вверх"
РБК.
Meatmeatmeat будет поставлять в заведения
HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) охлажденное мясо ягненка и баранину,
а также премиальную мраморную говядину. Кроме того, по его словам, "есть
договоренности с целым рядом рестораторов".
У компании широкая география поставщиков:
от Воронежской области до Дагестана и Калмыкии. Перерабатывается
мясо ближе к столице, на предприятиях партнеров. Ежемесячный объем
поставок должен составить около 150 тонн, предполагает Жуков.
Один из участников
российского мясного рынка скептически относится к озвученным певцом объемам
поставок. "Непонятно, где он будет брать столько говядины
и качественной баранины", – сомневается эксперт. Также предприниматель отметил, что
баранина не самое популярное мясо в ресторанах.Отметим, Сергею Жукову принадлежат сеть баров
(заведения работают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске
и Челябинске), ресторан "МореМоре" в яхт-клубе "Адмирал"
в Московской области, а также кондитерская Cupcake Story. Также этим
летом он планирует открыть сеть фастфуда в столичных торговых центрах.
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