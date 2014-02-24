Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте

22 марта 2017, среда, 14:14 – ИА СОЧИ-24



Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте

Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко прокомментировал слухи о скором госперевороте против действующего главы государства. По его словам, все эти сообщения не соответствуют действительности."Конкретно это заявление – попытка кинуть пустую угрозу, наэлектризовать ситуацию. Не более", – заявил депутат Верховной рады. Вместе с тем он подчеркнул, что разного рода провокационных действий со стороны противников нынешнего украинского лидера можно ожидать в любое время. Стоит отметить, что во вторник, 21 марта, бывший украинский парламентарий, а ныне член "Комитета спасения Украины" Владимир Олейник сообщил, что свержение Петра Порошенко может произойти уже в конце апреля-начале мая. Вероятность такого сценария, отметил бывший народный депутат, составляет порядка 60-70%. По словам политика, против нынешнего главы украинского государства ополчились три влиятельные политическое группировки. Одной из них руководит лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, другая состоит из объединенных праворадикальных сил, и третья – это коалиция главы МВД Украины Арсена Авакова и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.Прав Олейник в своих суждениях или нет покажет время, однако, кажется, над головой украинского президента в последнее время действительно начали сгущаться тучи. Свидетельством этому может служить недавняя тайная встречи Юлии Тимошенко с американским послом на Украине Мари Йованович. Рассматривая многими политологами как главный противник президента, Тимошенко не стала раскрывать деталей своих переговоров с американским дипломатом.При этом Йованович за свой политический опыт и умение создавать искусственные политические кризисы получила прозвище "могильщик президентов". И в своем нынешнем статусе посла на Украине, по мнению ряда экспертов, она преследует цель свергнуть нынешнего президента страны Петра Порошенко. Так, директор Института актуальной экономики Никита Исаев полагает, что цель Йованович – добиться проведения внеочередных выборов на Украине, в том числе в Верховную раду, для смены конфигурации политического режима в стране.

СОЧИ 24