

Политики отреагировали на катастрофу Ту-154 сегодня, 11:31 Кремль в курсе трагедии, в результате которой погибли 92 человека. По данным Минобороны, в числе пассажиров лайнера, направлявшегося в российскую военную базу в Сирии, были высокопоставленные военнослужащие, журналисты и артисты. Президент Владимир Путин сразу же был поставлен в известность и следит за развитием событий. Министр обороны Сергей Шойгу постоянно докладывает главе государства о том, как идет поисково-спасательная операция...»

Последней с капитаном Ту-154 говорила 32-летняя диспетчер сегодня, 11:14 Стало известно имя диспетчера, который вел самолет Ту-154 перед крушением в Черном море. Ей оказалась жительница Сочи Юлия Самодурова...»

Доктор Лиза была на борту разбившегося Ту-154 сегодня, 11:14 Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, есть в списках находившихся на борту Ту-154 пассажиров. Такие данные приводит сайт Минобороны России...»

Соратник Трампа отказался от Белого дома сегодня, 11:00 Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей...»



Пассажирам рухнувшего Ту-154 не оставили шансов выжить сегодня, 10:31 Представитель экстренных службы заявил, что у пассажиров рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 не было шансов выжить. Сейчас близ берегов Сочи продолжает поиск фюзеляжа лайнера...»

Опубликован список пассажиров Ту-154 сегодня, 10:30 Министерство обороны опубликовало список пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Черном море..»

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки признал вину на допросе сегодня, 10:29 Сотрудники московского уголовного розыска задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой накануне обнаружили в одном из столичных домов. Во время допроса задержанный признал свою вину...»

Доктора Лизу спасли от смерти в Ту-154 сегодня, 09:46 Стали известны некоторые подробности крушения самолета Ту-154, обломки которого были найдены в Черном море. По данным СМИ, на борту лайнера должна была находиться филантроп и врач-реаниматолог Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза...»