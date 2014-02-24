|25 декабря, воскресенье
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Соратник Трампа отказался от Белого дома
25 декабря 2016, воскресенье, 11:00 – ИА СОЧИ-24
Миллер рассказал, что он и его супруга в ожидании второго
ребенка. Поэтому представитель избранного президента хочет как можно больше
времени проводить дома, а не на работе. "Я
провел с семьей прошлую неделю – и это самое большое количество времени,
которое мне удалось посвятить им с марта 2015 года. Я понял, что сейчас родные
должны стать моим главным приоритетом. Это не самый лучший период для новой
должности, которая требует очень больших затрат сил", – цитирует Миллера издание
Politico.
При этом
представитель Трампа уже оповестил команду лидера о своем решении. Также
сообщается, что пост директора по коммуникациям может занять представитель
Республиканского национального комитета Шон Спайсер.
Напомним также, ранее Дональд Трамп утвердил на пост
госсекретаря главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Таким образом топовую
четверку министров в новой администрации составили белокожие мужчины: сенатор
от штата Алабама Джефф Сешнс займет кресло генерального прокурора. Отставной
генерал морской пехоты Джеймс Маттис станет главой Минобороны. Министерство
финансов возглавит бывший банкир Goldman Sachs Стив Мнучин. Многие назвали
такой выбор "расистским".
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.