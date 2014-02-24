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Соратник Трампа отказался от Белого дома

25 декабря 2016, воскресенье, 11:00 – ИА СОЧИ-24

Соратник Трампа отказался от Белого дома
Соратник Трампа отказался от Белого дома
Официальный представитель избранного президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер отказался занять пост директора по коммуникациям в Белом доме. Свое решение он аргументировал желанием проводить больше времени с семьей.

Миллер рассказал, что он и его супруга в ожидании второго
ребенка. Поэтому представитель избранного президента хочет как можно больше
времени проводить дома, а не на работе. "Я
провел с семьей прошлую неделю – и это самое большое количество времени,
которое мне удалось посвятить им с марта 2015 года. Я понял, что сейчас родные
должны стать моим главным приоритетом. Это не самый лучший период для новой
должности, которая требует очень больших затрат сил", – цитирует Миллера издание
Politico.
При этом
представитель Трампа уже оповестил команду лидера о своем решении. Также
сообщается, что пост директора по коммуникациям может занять представитель
Республиканского национального комитета Шон Спайсер.
Напомним также, ранее Дональд Трамп утвердил на пост
госсекретаря главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Таким образом топовую
четверку министров в новой администрации составили белокожие мужчины: сенатор
от штата Алабама Джефф Сешнс займет кресло генерального прокурора. Отставной
генерал морской пехоты Джеймс Маттис станет главой Минобороны. Министерство
финансов возглавит бывший банкир Goldman Sachs Стив Мнучин. Многие назвали
такой выбор "расистским".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Соратник Трампа отказался от Белого дома

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