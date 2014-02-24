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Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами
19 января 2017, четверг, 20:31 – ИА СОЧИ-24
Ресторан яхт-клуба закрыли для посторонних, чтобы депутаты,
уставшие от тяжелой работы, смогли хорошо отдохнуть. Специально для дорогих гостей
в заведение принесли целебную крещенскую
воду, чтобы они не утруждались, набирая ее в бутылки. Меню крещенского вечера отличалось от
обычного: для государственных мужей в него включили жареные хвосты тигровых
креветок, сковородку с морскими обитателями и прочие заморские яства. Порция
креветок стоила около 1600 рублей
Первыми приехали глава фракции "Блока Порошенко" в
киевской Раде Андрей Странников и левобережные депутаты – Виталий Росляков и
экс-глава Днепровского района Ярослав Горбунов. Из напитков, как утверждает
украинское издание "Вести", депутаты предпочитали виски и пиво.
Веселые гуляния депутатов проходят на фоне задыхающейся
украинской экономики. Своими решениями новая власть загнала свой народ в кабалу
внешних кредиторов. Внешний государственный долг Украины на 1 декабря 2016 года
составлял 45,7 миллиарда долларов, а до трагических событий на Майдана он был
всего 37,6 миллиарда. Рост внешнего долга означает рост зависимости украинской
экономики от Запада. МВФ подсчитал, что Киеву в ближайшие годы надо будет
ежегодно находить от 4 до 9 миллиардов долларов на погашение внешних долгов.
Получается, что новые кредиты идут не на развитие реальной экономики, а по
большей части на оплату старых долгов.
Источник:
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