Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами

19 января 2017, четверг, 20:31 – ИА СОЧИ-24



Соратники Порошенко отметили Крещение заморскими яствами

Депутаты из "Блока Петра Порошенко" с размахом отметили праздник Крещения. После купания в проруби народные избранники направились в элитный яхт-клуб, где на столах их ждали заморские деликатесы.Ресторан яхт-клуба закрыли для посторонних, чтобы депутаты,уставшие от тяжелой работы, смогли хорошо отдохнуть. Специально для дорогих гостейв заведение принесли целебную крещенскуюводу, чтобы они не утруждались, набирая ее в бутылки. Меню крещенского вечера отличалось отобычного: для государственных мужей в него включили жареные хвосты тигровыхкреветок, сковородку с морскими обитателями и прочие заморские яства. Порциякреветок стоила около 1600 рублейПервыми приехали глава фракции "Блока Порошенко" вкиевской Раде Андрей Странников и левобережные депутаты – Виталий Росляков иэкс-глава Днепровского района Ярослав Горбунов. Из напитков, как утверждаетукраинское издание "Вести", депутаты предпочитали виски и пиво.Веселые гуляния депутатов проходят на фоне задыхающейсяукраинской экономики. Своими решениями новая власть загнала свой народ в кабалувнешних кредиторов. Внешний государственный долг Украины на 1 декабря 2016 годасоставлял 45,7 миллиарда долларов, а до трагических событий на Майдана он былвсего 37,6 миллиарда. Рост внешнего долга означает рост зависимости украинскойэкономики от Запада. МВФ подсчитал, что Киеву в ближайшие годы надо будетежегодно находить от 4 до 9 миллиардов долларов на погашение внешних долгов.Получается, что новые кредиты идут не на развитие реальной экономики, а побольшей части на оплату старых долгов.

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