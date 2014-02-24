Соратники Порошенко передрались на корпоративе

Судя по всему, члены украинской партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) отлично повеселились на новогоднем корпоративе. За час депутаты умудрились устроить две крупные драки. Праздничная вечеринка проходила в спортклубе "5 элемент", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. По словам одного из депутатов, присутствовавшего на мероприятии, в течение часа там произошли "две шикарные драки". Он уточнил, что в одной из потасовок пострадал политик Борислав Розенблат, пишет украинское издание "Вести". По словам депутата, одна из драк "была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался". Также известно, что многие VIP-гости вечеринки ушли с нее уже через полчаса после начала, опасаясь излишнего внимания карауливших у входа журналистов. Помимо драк, гостям мероприятия запомнилось яркое выступление Петра Порошенко. "Вы – самая лучшая команда, на вас можно положиться, а на тех, что с вилами и косой, можно положить", – заявил президент страны своим соратникам, очевидно, сравнивая их со своими ярыми оппонентами Олегом Ляшко (лидер "Радикальной партии") и Юлией Тимошенко (лидер партии "Батькивщина"). Кроме того, Порошенко удивил гостей вечеринки чрезмерно идеализированным отчетом о положении дел в стране. Как рассказал собеседник издания, даже членам БПП он показался "оторванным от реальности". В довершение всего, глава государства заявил, что все те обещания, которые он давал, исполняются. Также с речью выступил и генпрокурор Украины Юрий Луценко. "В начале года будет быстрый процесс по Виктору Януковичу, и мы сможем национализировать деньги", – заявил он.
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У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»
Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу...»
Уходящий год был непростым для российской экономики, тем не менее, страна в целом смогла преодолеть кризисные явления. Свидетельствами тому служат успехи в социальной сфере, которая не только устояла под напором неблагоприятных факторов, но и показывала устойчивые тенденции к дальнейшему развитию...»