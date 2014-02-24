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Соратники Порошенко передрались на корпоративе

28 декабря 2016, среда, 11:29 – ИА СОЧИ-24

Соратники Порошенко передрались на корпоративе
Соратники Порошенко передрались на корпоративе
Судя по всему, члены украинской партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) отлично повеселились на новогоднем корпоративе. За час депутаты умудрились устроить две крупные драки.
Праздничная вечеринка проходила в спортклубе "5 элемент", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. По словам одного из депутатов, присутствовавшего на мероприятии, в течение часа там произошли "две шикарные драки". Он уточнил, что в одной из потасовок пострадал политик Борислав Розенблат, пишет украинское издание "Вести". По словам депутата, одна из драк "была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался". Также известно, что многие VIP-гости вечеринки ушли с нее уже через полчаса после начала, опасаясь излишнего внимания карауливших у входа журналистов. Помимо драк, гостям мероприятия запомнилось яркое выступление Петра Порошенко. "Вы – самая лучшая команда, на вас можно положиться, а на тех, что с вилами и косой, можно положить", – заявил президент страны своим соратникам, очевидно, сравнивая их со своими ярыми оппонентами Олегом Ляшко (лидер "Радикальной партии") и Юлией Тимошенко (лидер партии "Батькивщина").  Кроме того, Порошенко удивил гостей вечеринки чрезмерно идеализированным отчетом о положении дел в стране. Как рассказал собеседник издания, даже членам БПП он показался "оторванным от реальности". В довершение всего, глава государства заявил, что все те обещания, которые он давал, исполняются. Также с речью выступил и генпрокурор Украины Юрий Луценко. "В начале года будет быстрый процесс по Виктору Януковичу, и мы сможем национализировать деньги", – заявил он. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:45
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Неофициальные данные расшифровки бортового самописца Ту-154, упавшего в Черное море, подтверждают, что авария произошла по вине пилотов. Эксперты отмечают, что в лайнере установлена система контроля за рассогласованным выпуском закрылков...»

сегодня, 13:01
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У россиян, страдающих от онкологических заболеваний, появилась надежда на скорое выздоровление. Ученые начали испытания первого отечественного препарата против рака, который, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уже показал фантастический результат...»

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