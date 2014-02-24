Соседи ополчились против неряшливой Иванки Трамп

Дочь президента США Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером недавно переехала в элитный вашингтонский район Калорама. Новые соседи уже пожаловались на неряшливость родственников главы государства. На их сторону встали даже американские спецслужбы. Жители Калорамы недовольны большим количеством охранников, появившихся в их районе с переселением Иванки Трамп, сообщает Lenta.ru. "Бедлам творится со дня их въезда", – жалуется соседка президентской дочери Мариетта Робинсон.Обитатели района рассказали, что семья Иванки Трамп заняла большую часть прилежащей парковки. Более того, обслуживающий персонал дочки миллиардера надолго оставляет мусорные мешки рядом с домом у обочины дороги, так как не ориентируется на график мусоровоза.Примечательно, что жители района уже привыкли к звездным соседям, поэтому вывести их из себя нелегко. Например, после того как Барак Обама ушел с поста президента США, он вместе с семьей также переселился в Калораму. Американские спецслужбы специально для него перекрывали целый квартал района. Тем не менее действия Иванки Трамп разозлили жителей Калорамы сильнее, чем вольности Барака Обамы. Добавим, что сотрудники спецслужб уже передали жалобы соседей Иванке. Также они обсудили сложившуюся ситуацию с городскими чиновниками.Напомним, 35-летняя Иванка и 36-летний Джаред в январе 2017 года арендовали дом за 5,5 миллиона долларов. Супруги воспитывают троих детей, они оба работают в администрации президента США.
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В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»