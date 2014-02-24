Соседка раскрыла подробности о семье зарезанной школьницы

24 декабря 2016, суббота, 18:14 – ИА СОЧИ-24



Соседка раскрыла подробности о семье зарезанной школьницы

Соседка убитой в Москве 12-летней девочки рассказала о семье жертвы. Женщина отметила, что родственники малолетней – вполне адекватные люди.Жительница дома, в котором произошла трагедия, раскрыланекоторые детали о жизни семьи несовершеннолетней жертвы. Соседка сообщила, чтов квартире, где нашли тело девочки, живет сиделка, ухаживающая за пожилой женщиной."С ними жила сестра, дочка маленькая и еще старшая дочь. Нормальная, вроде,семья, тихая, спокойная. Девочку я раньше видела. Обыкновенный ребенок, вполнеадекватна. Мне кажется, семья нормальная", – рассказала соседка каналу РЕНТВ.Также выяснилось, что тело убитой нашли в ванной. Девочкенанесли множественные ножевые ранения. Кроме того, канал опубликовал видео с места трагедии.Напомним, ранееDni.Ru писали, что Следственныйкомитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клеткиобнаружили сегодня, 24 декабря, в квартире одного из жилых домов столицы поулице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей, в доме также находилисьпожилая бабушка и четырехлетний ребенок.Следователи допросили мать убитой.Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версию подверглисомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщинасменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник – бывший мужее тети.

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