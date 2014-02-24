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Соседка раскрыла подробности о семье зарезанной школьницы
24 декабря 2016, суббота, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Жительница дома, в котором произошла трагедия, раскрыла
некоторые детали о жизни семьи несовершеннолетней жертвы. Соседка сообщила, что
в квартире, где нашли тело девочки, живет сиделка, ухаживающая за пожилой женщиной.
"С ними жила сестра, дочка маленькая и еще старшая дочь. Нормальная, вроде,
семья, тихая, спокойная. Девочку я раньше видела. Обыкновенный ребенок, вполне
адекватна. Мне кажется, семья нормальная", – рассказала соседка каналу РЕН
ТВ.
Также выяснилось, что тело убитой нашли в ванной. Девочке
нанесли множественные ножевые ранения. Кроме того, канал опубликовал видео с места трагедии.
Напомним, ранее
Dni.Ru писали, что Следственный
комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства
12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки
обнаружили сегодня, 24 декабря, в квартире одного из жилых домов столицы по
улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей, в доме также находились
пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.
Следователи допросили мать убитой.
Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версию подвергли
сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней. Позже женщина
сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник – бывший муж
ее тети.
Источник:
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