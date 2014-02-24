Сотрудники ФСБ нагрянули в Эрмитаж

Сотрудники Федеральной службы безопасности производят выемку документов в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, оперативников интересуют официальные бумаги, связанные с контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища.Следственные мероприятия могут коснуться заместителя директора Эрмитажа по строительству Михаила Новикова, передает "Фонтанка.ру". Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»
Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»