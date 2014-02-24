Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
30 декабря 2016, пятница, 18:00 – ИА СОЧИ-24
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360". История, случившаяся с автомойщиками, по праву может называться предновогодней.Мужчины решили посетить елочный базар на улице Маршала Катукова. Туда они приехали на свежевымытом внедорожнике Volvo, который без спроса позаимствовали у одного из клиентов мойки. Там они за десять минут забрали четыре елки, после чего вернулись на рабочее место. Три дерева они решили продать, но не успели, оказавшись в отделении полиции. Новый год злоумышленники встретят в следственном изоляторе.
Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»
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Московские полицейские задержали двух сотрудников автомойки, расположенной на северо-западе столицы, в отношении который в дальнейшем было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям "Грабеж" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", передает "360"..»
Президент России Владимир Путин отреагировал на введенный вчера администрацией Барака Обамы новый пакет антироссийских санкций и прокомментировал высылку дипломатов из США. Он назвал подобные шаги Вашингтона недружественными и провокационными актами...»