Создана новая вакцина от туберкулеза

В США ученые создали новую вакцину от туберкулеза. Ожидается, что препарат поможет бороться с неуязвимыми штаммами микроба, вызывающего болезнь.Создание вакцины стало первым серьезным достижением за 100 лет в этой области. Препарат уже опробован на мышах, передает Flashnord.
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Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»