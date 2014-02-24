Создана самая удобная бутылка для вина



Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель сегодня, 17:28 Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»

Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова сегодня, 17:13 На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади...»

Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова сегодня, 17:00 В украинском бюро Интерпола назвали возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По предварительным данным, киллера нанял бывший гражданский супруг Марии Максаковой...»

Володин подарил Марин Ле Пен книгу с ее политической биографией сегодня, 16:43 Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ее политическую биографию – "Возвращение Жанны д'Арк". Ле Пен находится с визитом в России, сегодня она встречалась с руководством парламента...»



Госдума заставила кабмин перенести заседание комиссии с региональной недели сегодня, 16:30 Правительству следует учитывать график работы депутатов при планировании заседаний трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Кабмину пришлось перенести встречу с 27 марта: на следующей неделе парламентарии разъезжаются по регионам...»

После удара США по Мосулу выжил лишь один ребенок сегодня, 16:30 Возглавляемая США военная коалиция продолжает штурм иракского города Мосул, где засели боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевые действия уже привели к колоссальным жертвам среди мирного населения, которые западные СМИ стараются замалчивать...»

Украинский генерал осадил киевских пропагандистов сегодня, 15:59 Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж...»

В Госдуме хотят закрыть "Пусть говорят" сегодня, 15:43 Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних...»