Сожительница полковника Захарченко набросилась на его бывшую жену
21 декабря 2016, среда, 13:15 – ИА СОЧИ-24
Сожительница полковника Захарченко набросилась на его бывшую жену
Гражданская жена полковника МВД Дмитрия Захарченко, подозреваемого в крупном коррупционном преступлении, рассказала подробности его отношений со звездой шоу "Холостяк". По словам Марины, Яна Саратовцева занималась проституцией, а после развода пыталась шантажировать ее мужа. "Яна оказалась не совсем порядочной девушкой, и они развелись. Она параллельно занималась проституцией. Все подтвердят, что она неадекватна. Мужики ее содержат", – цитирует Life.ru гражданскую жену Дмитрия Захарченко Марину.Женщина также заявила, что даже после развода Яна пыталась шантажировать полковника. Мать звезды реалити-шоу Наталья Саратовцева придерживается другого мнения.По словам женщины, ее дочь и Захарченко жили дружно. Сама Наталья также относилась к зятю с теплотой. Однако причины расставания Яны и Дмитрия она отказалась комментировать.По мнению женщины, полковник не может быть причастен к коррупционному скандалу. Тем временем Яна проходит по делу Захарченко в качестве свидетеля. На допросе следователи планируют с ее помощью выяснить, каким образом полковник МВД заработал восемь миллиардов рублей и на что он тратил свои богатства. Отметим, что после публикации заметки Саратовцева закрыла доступ в свой аккаунт в Instagram. Как писали ранее Dni.Ru, выяснилось, что помимо гражданской жены Марины у Дмитрий Захарченко была законная супруга – Яна Саратовцева. Пара начала встречаться в 2013 году, после чего красотка сбежала от возлюбленного на съемки реалити-шоу "Холостяк". Захарченко потребовал у невесты вернуться, предложив взамен жениться на ней. В ноябре 2013 года они официально оформили отношения, а через полтора года развелись. Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков в квартире сестры полковника следователи изъяли 8,5 миллиарда рублей. При этом сотрудники правоохранительных органов утверждают, что новые задержания в управлении не связаны с арестом Захарченко.
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»