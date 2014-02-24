Спасатели ловят змею в туалете офиса в центре Москвы
26 декабря 2016, понедельник, 14:15 – ИА СОЧИ-24
Спасатели ловят змею в туалете офиса в центре Москвы
Змея, имеющая черно-бело-красный окрас заползла в туалет на цокольном этаже офисного здания на Садовнической улице в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. Над ее поимкой трудятся три сотрудника МЧС. Отмечается, что ситуация находится под контролем спасателей, эвакуации людей из здания не потребовалось. Разновидность змеи, а также ее судьба после поимки неизвестны.
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