Спасатели ловят змею в туалете офиса в центре Москвы



Украинский карикатурист поглумился над катастрофой Ту-154 сегодня, 17:29 Украинский художник Георгий Ключник цинично высмеял гибель пассажиров самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего 25 декабря в Черное море. Он опубликовал в Сети страшную карикатуру...»

Смертью помощника Сечина в Lexus занялась ФСБ сегодня, 17:29 Правоохранительные органы раскрыли подробности смерти начальника аппарата в центральном управлении "Роснефти" Олега Еровинкина. Выяснилось, что тело сотрудника крупной нефтяной компании было найдено на заднем сиденье служебного автомобиля...»

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