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Спасатели нашли черный ящик Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 08:31 – ИА СОЧИ-24

Спасатели нашли черный ящик Ту-154
Спасатели нашли черный ящик Ту-154

В районе крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России в Черном море продолжается поисковая операция, во время которой спасатели находят фрагменты тел жертв катастрофы, а также части лайнера. "В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", – цитирует ТАСС представителя силовых структур. Он добавил, что еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части Ту-154, они пока обнаружены не были.Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 09:45
Министр обороны Израиля зовет евреев из Франции

В преддверии запланированной на 15 января 2017 года международной конференции на Ближнем Востоке, которая должна состояться во Франции, растет обеспокоенность израильских чиновников..»

сегодня, 09:43
Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в новогоднюю ночь на европейской территории страны возможно выпадение мокрого снега. При этом в ряде других регионов в последнюю ночь уходящего года будут сильные морозы...»

сегодня, 09:31
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Согласно данным портала "Яндекс.Расписание" на 9:11 мск, из столичного аэропорта Шереметьево были задержаны пять рейсов, еще 25 – отменены..»

сегодня, 09:15
В Москве угнали две машины за 11 млн

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сегодня, 09:14
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