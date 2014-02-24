Спасатели нашли черный ящик Ту-154



Донецк передал Киеву двух пленных в качестве жеста доброй воли сегодня, 10:16 Между Донецком и Макеевкой власти самопровозглашенной Донецкой народной республики передали руководителю украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух пленных..»

Черный ящик Ту-154 подняли из воды сегодня, 09:59 Черный ящик с разбившегося в акватории Черного моря Ту-154 был обнаружен телеуправляемым аппаратом "Фалкон" на глубине 17 метров в 1,6 километра от берега..»

Министр обороны Израиля зовет евреев из Франции сегодня, 09:45 В преддверии запланированной на 15 января 2017 года международной конференции на Ближнем Востоке, которая должна состояться во Франции, растет обеспокоенность израильских чиновников..»

Какая погода ждет россиян в новогоднюю ночь сегодня, 09:43 Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в новогоднюю ночь на европейской территории страны возможно выпадение мокрого снега. При этом в ряде других регионов в последнюю ночь уходящего года будут сильные морозы...»